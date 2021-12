Le spectacle se déroulera en deux temps. Il sera d'abord présenté devant public à l'Hôtel Rimouski le 14 janvier et sera ensuite diffusé dans la journée du 23 janvier.

La première partie du spectacle rassemblera des artistes qui participent au téléradiothon depuis longtemps et sera animée par Marc-Antoine Lévesque.

Marco Calliari, Dave Richer, Véronique Bilodeau, Julie Houde, Marie-Anne Arseneault et Raphaël D'Amours y offriront des prestations.

Ce spectacle-là sera capté en partie, on va garder si on veut le best of pour l'insérer dans le téléradiothon qui sera diffusé une semaine plus tard , explique le metteur en scène de l'événement, Nelson Minville.

Pour la deuxième partie, l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard montera sur scène avec ses comparses Rick Haworth et Mario Légaré, à la guitare et à la basse, ainsi que deux choristes.

« Michel [Rivard] est en train de nous préparer une heure de spectacle complètement inédit, peut-être même de nouvelles chansons qui ne sont même pas endisquées encore qui vont s'entremêler à ça. Il va nous faire ce cadeau-là. » — Une citation de Nelson Minville, metteur en scène du téléradiothon

La Ressource espère ainsi amasser 300 000 $ afin de maintenir ses activités.

C'est vraiment le besoin qu'on a afin de répondre aux besoins des personnes handicapées sur notre territoire , explique sa directrice générale, Thérèse Sirois.

La directrice de La Ressource, Thérèse Sirois (archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Avec la pandémie, au cours des dernières années, les besoins ont beaucoup changé. Avec l'isolement, pour les familles qui vivent avec un enfant handicapé, il y a une très grande fatigue, un grand épuisement. Le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir leurs intervenants, c'est venu beaucoup modifier leur vie , dit-elle.

Même si les besoins demeurent grands, elle se réjouit que son organisme soit toujours là pour offrir du soutien aux personnes qui en ont besoin.

« Vingt-cinq ans plus tard, on est contents d'être encore là. On a eu des périodes plus difficiles. On est vraiment contents de voir l'évolution de cet organisme-là a pris au fil du temps. » — Une citation de Thérèse Sirois, directrice générale de la Ressource d'aide aux personnes handicapées

L'an dernier, près de 274 000 $ avaient été recueillis afin d'offrir des services aux personnes vivant avec un handicap partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.