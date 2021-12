Vol massif de données : l’ex-employé aurait tout avoué à la direction de Desjardins

Selon les procédures déposées par Desjardins, Sébastien Boulanger-Dorval aurait avoué, lors d’une rencontre le 26 mai 2019 à Lévis avec la direction des enquêtes et des technologies de Desjardins, qu’il vend des informations confidentielles et des bases de données relatives à des clients de Desjardins (...) depuis quinze (15) mois à raison d’environ une vente aux deux ou trois mois .

Ce dernier aurait expliqué que le disque dur qui a été saisi à son domicile par Desjardins possède toutes les informations qu’il a vendues . La rencontre aurait été enregistrée.

L’ex-employé, qui occupait un poste de conseiller principal au sein d’une équipe marketing depuis de nombreuses années, aurait justifié ses gestes suite à des problèmes financiers découlant d’une ancienne relation et aurait avoué avoir vendu une partie de ces listes à une relation de son entourage.

L’ex-employé aurait expliqué vouloir réparer ses erreurs (...) et collaborer avec Desjardins afin de restituer les dossiers vendus illégalement et de les identifier .

La procédure présentée par Desjardins précise par ailleurs qu’il est de la plus grande importance que Desjardins ait accès à ces informations dès maintenant avant que le mal ne soit fait, afin de protéger le public et ses clients .

30 100 $ en coupures et des cartes cadeaux

Parmi les nouvelles informations rendues publiques, on apprend que lors de la perquisition menée par Desjardins au domicile de Boulanger-Dorval le 26 mai 2019, le huissier a trouvé lors de ses recherches chez Dorval un montant de trente mille cent dollars (30 100 $) en argent comptant, en coupures de 20 $, 50 $ et 100 $, qui a été compté par le huissier ainsi que plus de vingt (20) cartes cadeaux Visa prépayées .

L’institution financière a eu recours à une ordonnance de type Anton Piller, une mesure exceptionnelle dans le cadre d’un recours civil, qui oblige une personne à laisser la partie adverse exécuter chez elle une perquisition et une saisie.

Radio-Canada dévoilait la semaine dernière que Desjardins a dès les premiers soupçons à l’égard de Boulanger entrepris une enquête [...] supervisée par un expert indépendant de la compagnie Mandiant .

Basée en Californie, Mandiant est une filiale de la firme américaine FireEye, spécialiste de la lutte contre les cyberattaques.

C'est une transaction suspecte survenue à Laval en décembre 2018 qui a éveillé les soupçons de Desjardins, qui a porté plainte auprès du Service de police de Laval ( SPLService de police de Laval ).

L'enquête de la SQ a commencé en juin 2019. Elle porte sur de possibles infractions de vol d'identité, de trafic de renseignements identificateurs, de fraude de plus de 5000 $ et d'infraction au profit d'une organisation criminelle.

L'ex-employé de Desjardins ne fait encore face à aucune accusation.