Roxane Bruneau et FouKi ont dominé les ondes radio de Québec en 2021

Il n’y a pas que l’ADISQ qui a le béguin pour l’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau et le rappeur FouKi, les stations de radio aussi. Leurs succès respectifs À ma manière et Copilote trônent au sommet des chansons les plus jouées de l’année 2021 sur les ondes hertziennes de la Capitale-Nationale.

Roxane Bruneau Photo : KOTV

Selon le directeur de la programmation de Rythme 102,9 Québec, Bernard Laberge, c'est le côté authentique et facile d’approche de Roxane Bruneau qui distingue la chanteuse originaire de la Montérégie dans le paysage radiophonique de la province et de la ville.

À WKND 91,9, le directeur musical John Pedulla estime plutôt que c'est le style musical passe-partout de l'artiste qui fait d'elle une très bonne révélation . Cette accessibilité lui permet de cumuler les rotations sur de nombreuses antennes radio, constate-t-il.

«Copilote» de FouKi est la deuxième chanson la plus jouée à la radio de Québec en 2021. Photo : Disque 7e ciel

La présence de FouKi sur la deuxième marche du podium s’inscrit quant à elle dans une tendance hip hop qu’il faut accueillir . Selon Bernard Laberge, le rappeur montréalais doit une fière chandelle à Loud, qui a pavé la voie pour ce style musical, il y a déjà trois ans, avec Toutes les femmes savent danser. Cette dernière se retrouve d’ailleurs en cinquième position des chansons les plus écoutées encore cette année.

Le chanteur canadien Tyler Shaw se hisse finalement en troisième position grâce à la version française de sa pièce Remember.

Des phénomènes rares

La présence récurrente des Cowboys Fringants dans les palmarès de fin d’année se confirme pour sa part à nouveau et est soulignée par les deux intervenants de l’industrie radiophonique. Après avoir passé 26 semaines au sommet du classement radio en 2020, L’Amérique pleure continue de cumuler les écoutes un an plus tard.

« Les Cowboys Fringants, c’est le groupe québécois actuellement le plus performant qui réussit à placer des bijoux sur les ondes radio. [...] Pas juste pour leurs vieilles tounes, on va les consommer pour leurs nouvelles tounes. C’est un phénomène très rare. » — Une citation de Bernard Laberge, directeur de la programmation de Rythme 102,9 Québec

D’autres vétérans se sont aussi illustrés en 2021, dont Vincent Vallières, avec Homme de rien, et Patrice Michaud, avec La grande évasion.

Chansons francophones les plus jouées à la radio de Québec Roxane Bruneau - À ma manière FouKi - Copilote, feat. Jay Scott Tyler Shaw - Remember Somm - Sunshine, feat. Clay and Friends & Ruffsound Loud - Toutes les femmes savent danser Vincent Vallières - Homme de rien 2Frères - Guérir nos mémoires FouKi - Ciel, feat. Alicia Moffet Les Cowboys Fringants - L’Amérique pleure Patrice Michaud - La grande évasion Source : BDSradio, 1er janvier au 6 décembre 2021

Quotas francophones En vertu des règles du CRTC, les stations de radio musicales francophones au Québec doivent diffuser 65 % de musique francophone la semaine (entre 6 h et minuit), incluant 55 % de musique francophone aux heures de grande écoute (6 h-18 h).

The Weeknd et Dua Lipa mènent le bal international

Du côté anglophone, la sensation canadienne The Weeknd a dominé le paysage radiophonique avec Save Your Tears, tirée de son quatrième album After Hours. Porté par le succès de Blinding Lights l’an dernier et une présence au Super Bowl, le chanteur offre désormais un matériel un peu moins niché, plus large public , affirme Bernard Laberge.

«Save Your Tears» de The Weeknd est la chanson en anglais la plus jouée sur les ondes radio de Québec. (archives) Photo : Getty Images

L’attrait de la coqueluche britannique Dua Lipa se fait également sentir à Québec, puisque son succès Levitating, enregistré avec le rappeur DaBaby, arrive au second rang des chansons internationales les plus jouées, devant Bad Habits d’Ed Sheeran. C’est cette dernière qu’ont spontanément mentionnée Bernard Laberge et John Pedulla lorsque questionnés sur leur chanson pop préférée de 2021.

L'auteure-compositrice-interprète Dua Lipa a connu un franc succès en 2021, notamment grâce à «Levitating». Photo : Getty Images

Chansons anglophones les plus jouées à la radio de Québec The Weeknd - Save Your Tears Dua Lipa - Levitating feat. DaBaby Ed Sheeran - Bad Habits Justin Bieber - Peaches feat. Daniel Caesar & Giveon 24kGoldn - Mood feat. Iann Dior Glass Animals - Heat Waves Maroon 5 - Beautiful Mistakes feat. Megan Thee Stallion Riton x Nightcrawlers - Friday feat. Mufasa & Hypeman Ava Max - Kings & Queens The Kid Laroi & Miley Cyrus - Without You Source : BDSradio, 1er janvier au 6 décembre 2021

Des fiertés locales rayonnent

Deux artistes de Québec peuvent se vanter d’avoir percé le palmarès des 20 chansons les plus jouées dans leur ville en 2021 : Alicia Moffet, qui accompagne FouKi sur Ciel, ainsi que l’inimitable Jérôme 50, à qui on doit la néotraditionnelle Tokébac icitte.

Alicia Moffet chante avec FouKi sur «Ciel». (archives) Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Sur le radar pour 2022

En riant, Bernard Laberge affirme que 2021 n’a pas été une année Despacito , plusieurs artistes ayant décidé de ne pas lancer de nouveau matériel ou de tournée en cette deuxième année de pandémie. Toutefois, 2022 pourrait être l’année de gros canons sur les ondes radio, avec la sortie récente du nouvel album d’Adele, mais aussi des rumeurs de lancement pour Rihanna et Guns N’ Roses.

De son côté, John Pedulla préfère miser sur les recrues. L’Allemand Henry and the Waiter et l’Américaine Gayle pourraient éclore dans la prochaine année, à la façon de Milky Chance qui a bénéficié d’une belle vitrine à Québec au début de leur carrière, lorsque les auditeurs ont découvert Stolen Dance, en 2013.