Promotion Saguenay : Priscilla Nemey prête à relever le défi quatre ans plus tard

Le 1er janvier prochain, elle remplacera Patrick Bérubé qui opte pour le secteur privé après trois ans à ce poste.

En novembre 2017, Priscilla Nemey avait succédé, à quelques jours des élections municipales, à l’ancien directeur général, Ghislain Harvey, au moment où le maire Jean Tremblay avait aussi démissionné de son poste de président de l'organisme de développement économique.

Le changement avait été fait à la fin du mandat de M. Tremblay [...] je pense que les conditions n’étaient pas gagnantes pour réaliser ce mandat-là. Donc maintenant, quatre ans plus tard, je pense que je suis une gestionnaire qui a évolué à travers le temps. Je suis prête à relever le défi, probablement avec beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de confiance et prête à affronter les défis de l’organisation et les défis économiques de la région , a-t-elle répondu mardi en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Elle avait été remplacée quelques semaines après sa nomination par Arthur Gobeil, à l’initiative de la mairesse Josée Néron et du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Josée Néron avait notamment estimé que le lien de confiance n’existait pas avec Mme Nemey à la suite de la saga du contrat de Ghislain Harvey qui avait fait la manchette.

Annonce lundi

Le retour de Priscilla Nemey comme directrice générale a été entériné par le conseil municipal lundi soir, à la suite d’une résolution du conseil d’administration de Promotion Saguenay.

En 16 ans à Promotion Saguenay, elle dit avoir appris beaucoup. Priscilla Nemey, qui est actuellement vice-présidente exécutive, voit la pénurie de main-d'œuvre comme un enjeu majeur alors que la pandémie s’étire.

C’est sûr qu’avec les deux dernières années de la crise sanitaire, les enjeux économiques que nous avons, on se doit d’être encore plus agile comme organisation, d’être encore plus près de nos entreprises, d’être en mesure de pouvoir agir sur des enjeux qu’ils ont sur une base quotidienne. On parle de la main-d'œuvre, c’est un enjeu qui est primordial sur lequel on est déjà impliqué depuis les dernières années et pour lequel il faut en faire encore plus , avait-elle indiqué plus tôt lors de l'émission Place publique.

La mairesse n'est plus présidente

Mme Nemey croit qu'il faut continuer d'établir une bonne communication avec les élus alors que la présidence n'est plus assurée par la mairesse de Saguenay. En effet, Julie Dufour a cédé sa place à l’homme d’affaires Éric Larouche.

En fait, la proximité avec la mairesse et le conseil de ville est essentielle pour une société de développement économique, mais c’est très important également que des entrepreneurs et des gens du milieu d’affaires, du milieu institutionnel s’impliquent dans les orientations stratégiques de l’organisation , a poursuivi celle qui a longtemps mené le dossier des croisières à La Baie.

La nomination de Mme Nemey a d’ailleurs été annoncée en même temps que celle d’Éric Larouche. Celui-ci avait remplacé Jean Tremblay au même moment en 2017. Josée Néron lui avait éventuellement succédé à la suite d'une entente intervenue quelques jours après l'élection. Il avait cependant continué à siéger au conseil.

