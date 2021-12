Une coalition réclame que Québec hausse le salaire minimum à 18$/heure

De gauche à droite: Céline Bonneau, représentante régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Pauline Bélanger, secrétaire-trésorière du Conseil central de la CSN au Bas-St-Laurent, Michel Dubé, porte-parole de la Coalition Minimum 18 dollars et du Regroupement contre l'appauvrissement Bas-Saint-Laurent et Roger Harvey, président régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, en conférence de presse à Rimouski mardi.

Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet