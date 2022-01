Les 9 vies d’Alix, un projet de la Société francophone de Victoria

Ce projet, débuté à l’hiver 2021, a été réalisé à travers des rencontres virtuelles en raison des restrictions liées à la COVID-19, explique la Société francophone de Victoria.

Des rendez-vous hebdomadaires ont permis de former un groupe de participants qui a pu se familiariser avec le théâtre et le jeu d’acteur. Des ateliers d’écriture ont par la suite entraîné la création de monologues pour permettre aux comédiens en herbe d'évoluer à travers un personnage et lui donner vie.

La production vidéo Les 9 vies d'Alix met en scène ces apprentissages réalisés aux cours des derniers mois.

On y raconte l'histoire d'Alix qui, en sauvant un chat, se met à imaginer les vies qu'elle aurait pu vivre, si, comme le félin dans les légendes, elle se voyait accorder neuf vies.