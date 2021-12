Carl Dufour fatigué des pannes électriques à Arvida

Depuis vendredi dernier, des pannes touchent des écoles, des commerces et des résidences. Le conseiller du district 5 et président de l'arrondissement de Jonquière précise que même l'été, sans vent ni pluie, des pannes électriques touchent le quartier. Les citoyens sont exaspérés, selon lui.

Dans les derniers jours, j’ai eu plusieurs courriels, j’ai eu des téléphones, on compte ça par dizaines. Les citoyens sont inquiets, naturellement, ils appréhendent l’hiver. S’il faut que l’électricité nous lâche comme ça à -30, -35, la partie va être différente , a-t-il partagé lors d'une entrevue accordée à l'émission Place publique mardi après-midi.

Selon Vincent Paquin, conseiller pour les relations avec le milieu chez Hydro-Québec, une cause a été identifiée, mais il pourrait y en avoir d’autres. Un fil d’attache défectueux a été localisé. Ce dernier sert à empêcher le fil électrique de bouger lorsqu’il vente. Le fil touchait la ligne électrique voisine. C’est ce qui a causé une panne , a-t-il expliqué en début de soirée.

Carl Dufour accepte la dernière explication d'Hydro-Québec, mais il se demande si le réseau électrique d'Arvida n'est tout simplement pas rendu à bout d'âge. Moi j’ai des citoyens qui m’ont interpellé qui étaient avec les gens d’Hydro-Québec sur place sur le terrain et il y en avait plusieurs qui disaient que cette ligne-là est désuète complètement. Elle n’est plus capable de fournir. Si c’est le cas, c’est sûr qu’on va demander de faire des modifications vraiment au plus vite , a enchaîné le conseiller.

Avec des informations de Michel Gaudreau