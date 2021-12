Les Inuvialuit demandent le retour d’un kayak exposé au Vatican

Le kayak, souligne l'organisme, appartient au peuple inuit dans l'Arctique de l’Ouest et ne doit pas être à des milliers de kilomètres.

Les Inuvialuit ont appris le 30 novembre dans un article du Globe and Mail (Nouvelle fenêtre) (en anglais) que l'embarcation et d'autres objets de leurs ancêtres étaient exposés au musée du Vatican. Le peuple, par la voix de son chef, Duane Ningaqsiq Smith, demande donc leur retour immédiat.

Ce kayak est un bout de l’histoire inuvialuit, fait par des mains inuvialuit dans les traditions inuvialuit. Il ne s’agit pas du kayak du Pape, explique un communiqué de la SRI.Société régionale Inuvialuit Il appartient à juste titre à la région désignée des Inuvialuit, où ses leçons et ce qu’il représente peuvent profiter à la culture et aux communautés inuvialuit .

Le chef affirme que sa communauté est aussi choquée par l’exposition insensible des artefacts inuvialuit et autochtones en général, dans le musée de la Cité du Vatican.

Des membres de la communauté étudient un kayak (« qajaq » en Inuktitut) de Kugluktuk rapatrié à la Kitikmeot Heritage Society à Cambridge Bay, au Nunavut, en 2015. Photo : Kitikmeot Heritage Society

Bonne volonté du Vatican selon un évêque

Pour Jon Hansen, l'évêque du diocèse de Mackenzie-Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest, le Vatican ne pensait pas à mal lorsqu’il a décidé d'exposer ces objets dans son musée. Il l’a plutôt fait pour accueillir la délégation autochtone qui devait rencontrer le pape mi-décembre, affirme-t-il, mais dont le voyage a été reporté.

« Bien que je puisse comprendre la rancœur que cela suscite, je ne pense pas que l'exposition du musée ait été réalisée dans une intention malveillante, bien au contraire : elle a été conçue pour honorer ces personnes et les accueillir d'une manière positive. » — Une citation de Jon Hansen, évêque du diocèse de Mackenzie-Fort Smith

S’il croit qu’il y a avant tout un problème de communication concernant la mise en avant de ses objets par le Vatican, l’évêque reconnaît aussi ne pas savoir dans quelles circonstances ils ont été acquis.

L'évêque Jon Hansen, du diocèse de Mackenzie-Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest, croit que le Vatican a une vraie volonté de dialogue avec les Inuvialuit en ce qui concerne le kayak que le peuple réclame. Photo : Mackenzie Scott / CBC

M. Hansen affirme pourtant que le Vatican s’est montré ouvert à dialoguer avec les Inuvialuit et qu’il souhaiterait voir les objets retournés. Il souligne que le kayak est très spécial étant donné qu’il n’en existe que six de ce type et de cette provenance, le delta du fleuve Mackenzie, dans le monde.

Si le rapatriement de ces objets peut aider au travail de réconciliation et de guérison, alors je pense que c'est certainement un dialogue qui doit être engagé , dit M. Hansen.

Une situation universelle

Ry Moran, documentaliste universitaire agrégé qui travaille sur la réconciliation à l'Université de Victoria, affirme que le rapatriement des objets autochtones est une étape importante : Le Vatican a l’opportunité de reconnaître sa relation frauduleuse avec les peuples autochtones.

Dans l'ensemble, cette discussion reflète ce qu’il se passe actuellement dans plusieurs grosses institutions culturelles occidentales qui possèdent, pour la plupart, ce type d’objets autochtones.

La Déclaration nationale des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la Commission de vérité et réconciliation ont d’ailleurs toutes les deux mis en avant dans leurs pages la question du rapatriement de ces objets.

Le rôle de Ry Moran consiste à décoloniser les archives et les collections de l'Université de Victoria et à intégrer les connaissances autochtones dans ces collections. Photo : Nardella Photography Inc.

M. Moran pense que ces institutions doivent se montrer ouvertes avec les peuples autochtones dont elles détiennent les objets. Elles doivent leur dire ce qu’elles possèdent, comment ces objets sont présentés au public, et s’ils acceptent qu’ils soient exposés tout en étant ouvertes à leur rapatriement.

« C'est l'un des plus grands défis, je pense, auquel les musées du monde entier doivent faire face, à savoir comment ils vont travailler pour grandement améliorer les relations avec les communautés dont ces musées détiennent souvent des objets qui n'auraient pas dû être pris en premier lieu. » — Une citation de Ry Moran, documentaliste universitaire qui travaille sur la réconciliation à l'Université de Victoria

Il souffle aussi que depuis des décennies plusieurs musées et institutions autochtones au pays se battent pour le retour de leurs objets gardés dans d’autres collections, et que plusieurs, comme le Musée Haida Gwaii en Colombie-Britannique et le Centre culturel Woodland en Ontario, ont eu du succès dans cette entreprise.

Pour l’aider dans sa démarche, la SRI Société régionale Inuvialuit demande l’appui du gouvernement fédéral pour à la fois accélérer le rapatriement de ces artefacts, ainsi que pour assurer leur entretien.

Ry Moran affirme qu’il y a un nombre de choses que peut faire Ottawa pour accélérer ce dossier, comme passer par les voies diplomatiques et légales.

