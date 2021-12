Un marché du vintage s’installe à Winnipeg

Les objets et articles de mode vintage continuent d'avoir la cote et avec l’éveil à la surconsommation, cette tendance s’impose même chez les grands détaillants. Après Saks Fifth Avenue, voilà que le centre commercial Polo Park à Winnipeg emboîte le pas.

Le vintage, ou l'attait du rétro

Par définition, le vintage se dit de vêtements ou d'accessoires de mode qui datent d'une époque relativement ancienne. C'est-à-dire des pièces qui ont au moins 30 ou 40 ans. Mais il existe une demande pour des vêtements encore plus vieux. Chaque vendeur se spécialise selon un style ou une époque.

Natasha Rey fait partie d'un groupe d'entrepreneurs qui participent à la boutique vintage Surplus Market. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Natasha Rey, fondatrice de Nuage Vintage, préfère la mode des années 70 et avant. Elle est l’une des 11 entrepreneurs invités à participer au premier Surplus Market, un marché de mode rétro aménagé dans l’espace du magasin La Baie du centre commercial Polo Park, où l'on trouve des vêtements, des accessoires, des bijoux, des chaussures et des articles de décoration. De tout, pour tous les goûts.

Nuage Vintage offre une a robe bleue à dentelle des années 1970. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

La jeune femme choisit avec soin chaque pièce qu’elle revend. Pour l’occasion, elle a apporté un chemisier blanc cassé qui imite le satin avec des plis et une boucle, un autre en tartan et une robe bleu fleurie avec un col en dentelle blanche.

Les vêtements vintages sont faits avec beaucoup d’amour et de détails. J'aime trouver l’histoire derrière chaque pièce et prolonger son histoire , explique Natasha Rey.

Le manteau de tapisserie qu’elle porte en est la preuve vivante. Un coup de foudre au premier regard mais surtout, un vêtement de qualité, fabriqué au Canada.

La coordonnatrice du Surplus Market, Joanna Velasquez veut attirer les jeunes à la boutique éphémère. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Branché et bon pour l’environnement

Avec toute l’information qui circule sur la pollution par le textile et la mode éphémère, on assiste à un virage chez certains consommateurs. Le vêtement rétro est une option plus durable puisqu’il est porté par plusieurs personnes, ce qui prolonge sa durée de vie.

La génération Z opte pour des options durables , explique Joanna Velasquez, coordonnatrice du Surplus Market.

Mais le vintage est aussi un style qui se reconnaît et qui est très convoité chez les jeunes branchés. Des pantalons blanc aux pattes larges ou un coton ouatté avec le bon personnage seront au goût du jour s’ils sont bien agencés.

Dans la boutique éphémère, le rayon des jerseys de sport trouve sa raison d’être. Certains clients sont attirés vers le vintage simplement pour faire partie du courant.

C’est un style et donc c’est à la mode , explique Scott Bazan, tout en magasinant dans la boutique.

Avec la pandémie, la mise en place de boutiques mobiles et éphémères était devenue plus difficile à gérer en raison des restrictions sanitaires. L’espace offert dans un centre commercial aide les jeunes entrepreneurs à se faire connaître et les met en contact avec une clientèle diversifiée.