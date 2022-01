Vanessa Gaillard en trois livres et trois questions

La lecture a toujours accompagné Vanessa Gaillard. Avant son arrivée au Manitoba en 2017, elle a dirigé une petite maison d’édition et un journal poétique avec son mari. La directrice des Éditions du Blé propose trois lectures pour le mois de janvier et en révèle un peu plus sur sa passion pour la littérature.

Sur la table de chevet de Vanessa

Kulum, Les derniers dieux et L'anomalie sont à lire. Photo : Vanessa Gaillard

Les derniers dieux de Simone Chaput

Le personnage principal est transformé en femme durant sept ans de sa vie. Auparavant, il avait des relations amicales d’homme à homme avec son voisin. Tout le scénario se déroule dans une maison près de l’eau.

« C’est le voyage et le lieu du livre qui me plaît. Cette idée d'une maison isolée et calme. Ce livre aborde la perception qu’on a de la femme et de l’homme. »

Kukum de Michel Jean

C’est un livre sur fond historique qui se déroule près du Lac Saint-Jean au Québec.

Une femme tombe amoureuse d’un Autochtone et découvre la vie de nomade. L’hiver, ces peuples remontent au Nord pour y faire de la chasse et de la pêche pour ensuite redescendre à la saison chaude.

« Il y a un froid dans le dos. Quand ces personnages voient l’évolution à leur retour et qu’on les empêche de faire certaines choses. »

L’anomalie d’Hervé Le Tellier

C’est l’histoire d’un avion qui doit atterrir à New York mais l’aéroport le redirige vers une base militaire. En fait, trois mois plus tôt, le même avion a existé. Il y a donc un double.

Ce livre est intéressant car chaque chapitre raconte l’histoire d’un des passagers. Il y a d’autres auteurs qui ont ce genre d’écriture, comme Stephen King par exemple.

« C’est le format qui est intéressant. On découvre l’histoire au fur et à mesure jusqu'à la fin. »

Vanessa Gaillard en pleine session de lecture. Photo : Vanessa Gaillard

Vanessa Gaillard en trois questions

Pourquoi lire des auteurs Manitobains?

C’est plus proche de notre réalité. On a des chances de s'y reconnaître et on connaît parfois les lieux. Comme la petite maison sur le bord de l'eau! On peut imaginer que c'est près du lac Manitoba. Et c’est plus intéressant quand on sait que l’auteur n’est pas traduit dans 27 langues.

Est-ce que la famille Gaillard a toujours fréquenté les bibliothèques et les librairies?

Oui, souvent quand les enfants étaient plus jeunes je leur disais de choisir plusieurs livres à la bibliothèque et je n'ai jamais dit non pour l'achat d'un livre.

Nous allions une fois par semaine pour renouveler les livres à la bibliothèque et si les enfants accrochaient sur une série (bande dessinée ou roman jeunesse), nous allions acheter les livres. En général, je lisais les histoires en journée et mon mari, celles du soir avant le coucher.

J'ai toujours fréquenté les librairies et les bibliothèques depuis mon plus jeune âge, j'y allais en vélo ou avec mes grands-parents. Même en vacances, on ne manque jamais l'occasion de rentrer dans une librairie et souvent, de repartir avec un livre ou deux.

Personnellement, c’est au lycée que Vanessa Gaillard a vraiment eu la piqûre. C'est-à-dire à partir du moment où l'on permettait aux éleves de choisir eux-mêmes les ouvrages à lire à l'école.

Ce que ça apporte de lire?

Ça permet de voyager. On se crée nos propres images et elles sont souvent plus fortes que dans un film. La lecture d'un livre dure plus longtemps qu'un film et donc le plaisir aussi. La lecture nous apporte du plaisir, du calme, une bonne concentration, un esprit ouvert et critique, des connaissances, mais surtout, une pause et avec le monde qui nous entoure, elle est vitale à l'heure actuelle.

Dernier avantage du livre : pas besoin de connexion ou de chargeur, c'est accessible en tout temps. Bonne lecture!