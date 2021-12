Un important réseau de trafiquants de drogues démantelé dans l’est ontarien

La majorité des prévenus résident dans l’est ontarien, mais un Gatinois et un Ottavien font partie du lot. Le plus jeune des suspects est un mineur de 17 ans, et le plus vieux, une femme de 78 ans.

Selon la PPOPolice provinciale de l'Ontario , le réseau était particulièrement actif à Pembroke, mais les policiers ont aussi exécuté des mandats de perquisition dans les villes de Renfrew et de Arnprior.

Les enquêteurs affirment avoir saisi plusieurs milliers de dollars issus du trafic de stupéfiants.

Des articles liés au trafic de drogues ont aussi été saisis, comme des balances et des listes de reconnaissance de dettes.

Notamment des armes, des répliques d’armes à feu et des munitions ont aussi été découvertes au cours de l’enquête.

Plusieurs téléphones cellulaires ont également été perquisitionnés.

Une centaine d’accusations ont déjà été déposées, mais l’enquête est toujours en cours.