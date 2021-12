Une fabricante de vin inondée qui s’est fait voler 10 barils lance un cri du coeur

Kelsey Mostertman est fabricante de vin à Ripples Winery à Abbotsford, un vignoble géré conjointement avec ses parents qui se spécialise dans la fabrication de vin de bleuets. Elle explique que l’urgence du moment est d’essayer de nettoyer et sauver ce qu’ils peuvent des bâtiments sur leur propriété inondée.

Les tonneaux de vin font partie des objets qui sont partis à la dérive lors des inondations qui ont frappé la prairie Sumas en novembre 2021. Photo : Offerte par Kelsey Mostertman

Lorsque des objets, comme des barils de vin qui flottaient dans leurs champs inondés, ont pu être récupérés, ils ont rapidement été disposés à la limite de leur propriété, en attendant de pouvoir s'en occuper.

En l’espace d’une nuit, les 10 barils se sont volatilisés, affirme Kelsey Mostertman. Mon père a entendu un camion de déménagement à 1 h du matin pendant la nuit et le lendemain, nos barils avaient disparu.

« Ce qui peut paraître comme des déchets pour certains a en fait une grande valeur », affirme Kelsey Mostertman, de Ripples Winery. Photo : Offerte par Kelsey Mostertman

« Nos barils et tout ce qui avait de la valeur ont disparu, mais tous les déchets qui étaient à leurs côtés étaient encore là. Je ne sais pas si c’est une erreur, mais nous présumons que des gens conduisent dans le quartier pour amasser tout ce qui a de la valeur. » — Une citation de Kelsey Mostertman

Ces barils de vin se vendent neuf plus de 500 dollars et seconde main de 200 à 500 dollars, explique Mme Mosterman. Nous ne pourrons plus les utiliser pour faire notre vin de bleuets en raison de la contamination par les eaux des inondations, mais nous voulions les utiliser comme décor sur notre propriété après les avoir désinfectés, précise-t-elle.

« Ces barriques de vin sont très prisés comme élément de décor. Les gens s’en servent pour faire des meubles, pour décorer un endroit ou comme contenant pour des plantes ou fleurs dans leur jardin », explique Kelsey Mostertman. Photo : Offerte par Kelsey Mostertman, Ripples winery

Crimes dans le quartier ?

Kelsey Mostertman est d’avis que pendant les inondations, les barrages routiers étaient presque trop stricts, puisque certains de leurs employés avaient de la difficulté à se rendre à bon port. Avec le recul, elle croit que ces barrages protégeaient aussi leurs propriétés du vol.

Maintenant que les ordres d’évacuations ont été levés et qu’il n'y a plus de barrage routier alors que certains propriétaires ne sont pas encore retournés à leur domicile, plusieurs propriétés ont été victimes de pilleurs, clame Mme Mostertman.

Le vignoble Ripples à Abbotsford avant les inondations de 2021. Photo : Offerte par Kelsey Mostertman, Ripples winery

Pour les personnes qui auraient commis une erreur en prenant des objets qu’ils pensaient être les leurs, Mme Mostertman explique qu’un groupe Facebook privé a été mis sur pied pour les fermiers de Sumas Prairie pour déclarer des objets trouvés et réclamer des objets perdus, car beaucoup d’objets ont flotté d’un bout à l’autre de la plaine pendant les inondations.

Le groupe qui était à l’origine public est maintenant privé, car le groupe craint maintenant que des personnes essaient de profiter du malheur des autres, en réclamant des objets qui ne leur appartiennent pas.

La police d’Abbotsford affirme qu’une entrée par effraction a été rapportée dans le secteur Prairie Sumas, mais qu’il ne s’agit pas du vignoble Ripples.

Les policiers vont enquêter sur la disparition des tonneaux de vin et invitent tous les résidents à rapporter des pertes d’objets, peu importe leur valeur.

J’encourage toutes les victimes de crimes à les rapporter à la police. Je sais que les gens croient parfois que la valeur [de certains] objets ne mérite pas un signalement à la police, mais si nous ne savons pas que des crimes sont perpétrés dans un secteur, nous ne pouvons pas agir , écrit Paul Walker, porte-parole de la Police d’Abbotsford, dans une déclaration envoyée à Radio-Canada.

La police affirme que des postes de contrôle de la circulation sont toujours en place à quelques endroits de Sumas Prairie et que des patrouilleurs circulent sur les routes qui sont praticables.