Un projet de recherche pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre dans des PME

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et des entreprises régionales vont collaborer dans un projet de recherche sur la pénurie de main-d’œuvre.

Le projet vise à aider principalement des fournisseurs pour des minières à attirer la main-d'oeuvre et aussi à la retenir.

La professeure en fiscalité à l’UQAT et co-responsable du projet de recherche, Sandra Labbé, explique que l’objectif est d’aider ces entreprises à contrer la pénurie d’employés.

Ce que l’on constate actuellement, c’est que ces entreprises-là, les PME qui gravitent autour du secteur minier, sont souvent perçues comme une pouponnière des mines. C’est-à-dire que les employés restent à l'intérieur pendant un an, deux ans, trois ans, et après ça, quittent en faveur d’une minière qui va offrir souvent, une rémunération plus élevée , rapporte-t-elle.

Pour attirer et retenir la main-d’oeuvre, le projet tentera d’optimiser fiscalement les salaires des employés ainsi que leurs avantages sociaux.

Par exemple, un véhicule de service qui est fourni par l’entreprise, des régimes de retraite, des REER collectifs, des CELI collectifs. Il y a plusieurs autres formes de rémunération de ce type-là qui vont encourager l’employé à garder un certain sentiment d’appartenance à l’entreprise , énumère Sandra Labbé.

Les six entreprises qui participent au projet de recherche fourniront des données, comme leurs politiques salariales. Ainsi, les étudiants inscrits au baccalauréat en administration avec majeure en gestion des ressources humaines pourront travailler sur des situations réelles.

C’est sûr qu’on leur donne une bonne partie théorique, mais on veut vraiment les faire pratiquer, goûter au marché, comment ça fonctionne au niveau pratique sur le marché du travail , souligne Yasmine Mohamed, professeure en relations industrielles en sciences de la gestion de l’UQAT et coresponsable du projet de recherche.

Les étudiants pourront travailler sur ces études de cas, émettre des rapports et des recommandations, qui seront acheminés aux entreprises. L’élaboration des études de cas sera effectuée par des étudiants de deuxième cycle.

Les professeures espèrent que d'autres entreprises s'ajouteront au projet de recherche au fur et à mesure que le projet avance.