Quand l’ennui pousse à redessiner un panneau de signalisation

Habitant dans une roulotte, sans wifi ni télévision, elle en est venue à refaire le panneau. Ça a débuté à cause de l’ennui. Je cherchais des moyens de me divertir , dit-elle.

L’un de ces panneaux bordait justement l'une des routes que Chloë empruntait pour se rendre au travail. Du museau à la queue, des jambes à ses bois, l’orignal ne lui semblait pas adéquat.

Sans vouloir offenser le concepteur original. Ce n'est pas exactement comme ça que j'aurais conçu le panneau du passage pour orignaux. Il n'est pas très grand, et un peu négligé. Il a beaucoup de caractéristiques qui ne correspondent pas vraiment à un orignal , explique-t-elle.

« Je l'ai fait en une soirée. Je me suis assise et j'ai peut-être passé une heure dessus. » — Une citation de Chloë Chapdelaine

Chloë avait mis sur papier le dessin qu’elle enverrait plus tard à quelques agences gouvernementales, dont le ministère des Transports de l’Alberta. Je n'attendais pas de réponse [de leur part] , indique-t-elle. C’est finalement l’Association des transports du Canada (ATC) qui lui répondra…quatre ans plus tard.

L'ancien panneau de signalisation indiquant la présence d'orignaux (à gauche) sera remplacé par le dessin de Chloë Chapdelaine (à droite). Photo : Association des transports du Canada

« En fait, je pensais que je n'aurais jamais de nouvelles d'eux. Je n'avais absolument aucune attente. » — Une citation de Chloë Chapdelaine

Bientôt en bordure des routes

L' ATCAssociation des transports du Canada a ainsi décidé d’apporter des modifications à l’édition anglaise de son Manuel canadien de la signalisation routière en juin 2021, et d’inclure le dessin proposé par Chloë Chapdelaine. La version française est en préparation, peut-on lire sur le site de l'association.

Le panneau de Chloë prendra sa place en bordure des routes à travers le Canada au cours des prochaines années .

La silhouette de l’orignal proposée par Chloë Chapdelaine illustre de manière plus fidèle cet imposant animal, et l’utilisation de cette image en bordure de nos routes donne aux conducteurs un portrait plus précis, et un plus vif avertissement de la possibilité d’une rencontre à éviter , explique Sarah Wells, directrice générale de l’ ATCAssociation des transports du Canada .

Si cette histoire peut l’inciter à redessiner d’autres panneaux de signalisation, Chloë veut pour l’instant se concentrer sur son travail d'influenceuse sur les réseaux sociaux : Peut-être qu'un jour je m’attaquerai à d’autres panneaux de signalisation.

Chloë a également commencé à vendre des chandails avec l’inscription, Faire de la vie un orignal (Makin’ the moose out of life). Une partie des profits ira à l’Alberta Birds of Prey Foundation.

Avec des informations de Natalie Valleau