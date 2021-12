L’offre éducative s’élargit au Centre Mitshapeu à Uashat

Le Centre Mitshapeu offre aux décrocheurs l'occasion de terminer leur formation secondaire et de se spécialiser dans plusieurs domaines professionnels.

Même s'il est situé à Uashat, le Centre Mitshapeu a pour mission de desservir l'ensemble des communautés innues de la Côte-Nord et peut aussi recevoir des étudiants allochtones.

En plus des cours de francisation et de la formation secondaire, le centre offre maintenant une formation de mécanique d'engins de chantier à Sept-Îles, de charpenterie-menuiserie à Uashat et de conduite d'engins de chantier, à Unamen Shipu.

Des formations de conduite d'autobus et d'entretien général d'immeuble sont sur le point de débuter et dix autres programmes sont en analyse.

Pour la portion théorique des formations, l'établissement privilégie les cours à distance pour permettre aux raccrocheurs de rester dans leur communauté le plus longtemps possible.

L'école pour adulte prévoit aussi le développement de classes satellites à Matimekush-Lac John, Unamen Shipu, Pakua Shipu et Ekuanitshit.

Le directeur du Centre Mitshapeu, Gilles Larouche, se réjouit de pouvoir offrir plus de formations aux étudiants. Photo : Radio-Canada

Le directeur du centre, Gilles Larouche, insiste toutefois sur le fait que malgré un roulement constant, les classes du centre sont toujours pleines.

Malgré son approche adaptée, l'établissement ne cache pas que l'assiduité est un grand défi pour les étudiants qui font leur retour à l'école. Le centre s'assure toutefois de ne jamais les abandonner.

« Effectivement, il y en a plusieurs qui quittent [les cours], ils ont de petits problèmes à régler… Mais je peux vous dire une chose : "la porte est toujours ouverte". » — Une citation de Gilles Larouche, directeur du Centre Mitshapeu

Comme dans plusieurs communautés autochtones, le taux de diplomation au secondaire est relativement faible à Uashat mak Mani-Utenam et n'atteint que 35 à 40 %.

La directrice du secteur de l'éducation de l'école, Vicky Lelièvre, explique toutefois qu'il faut prendre en considération que les cours sont offerts dans la langue seconde de plusieurs des élèves. Selon elle, il ne faut pas juger le succès de l'éducation dans la communauté par de simples taux de diplomation.

« L'objectif est aussi une transmission culturelle et une connaissance de soi. » — Une citation de Vicky Lelièvre, directrice du secteur de l'éducation du Centre Mitshapeu

La parité atteinte

Les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à terminer leur parcours scolaire.

Sur les neuf adultes qui ont décroché un diplôme du Centre Mitshapeu l’an dernier, sept d’entre eux étaient des femmes.

Selon Gilles Larouche, même dans les programmes traditionnellement masculins, les femmes sont nombreuses.

Elles sont, par exemple, 7 femmes sur 19 en charpenterie-menuiserie et 12 femmes sur 26 en conduite d'engins de chantier.