Un vote pour prolonger la rue Hart vers le site Trois-Rivières sur Saint-Laurent

Si le projet est adopté, un emprunt de 1,6 M$ sera contracté pour mener les travaux, qui comprennent l'aménagement d'une allée piétonne.

La Ville de Trois-Rivières dit vouloir profiter de l'occasion pour installer sous la rue des égouts pluviaux et sanitaires. L'enveloppe servira aussi à faire de l'aménagement paysager une fois que le pavage de la rue sera effectué.

Richard Dober, conseiller municipal du district de Marie-de-l'Incarnation où aura lieu la construction, va s'assurer que le projet soit facile d'accès aux piétons et aux cyclistes. Il croit qu'un tel projet doit s'inscrire dans une vision qui réduit l'usage de la voiture dans les rues de la ville.

Son homologue du district de Châteaudun, Luc Tremblay, qui a aussi siégé au conseil d'administration de la Corporation des événements de Trois-Rivières, soutient que le projet sera bénéfique pour l'accès à l'Amphithéâtre Cogeco.

Tous les citoyens qui veulent se rendre à l'amphithéâtre, ça va faire un accès supplémentaire. Pour tous les citoyens qui sont dans ce quartier-là, Trois-Rivières sur Saint-Laurent, on sait qu'il y a encore beaucoup de construction qui s'en vient, il y a encore beaucoup de nouveaux immeubles qui s'en viennent, bien ça va leur permettre aux résidents de sortir du quartier , explique-t-il.

Un avis que le courtier immobilier Hugo Gaillardetz partage.

Lors des soirées à l'amphithéâtre, c'est certain que le trafic, c'est au ralenti, on ne se comptera pas de mensonges, autant pour les gens qui viennent aux spectacles, qu'après les spectacles [...] lorsqu'on quitte, on a deux options, on n'a pas d'autres choix, alors que là nous aurions une troisième alternative, surtout pour les gens qui vont demeurer près de l'amphithéâtre , se réjouit-il.

Il estime qu'environ 1300 logements seront construits au site Trois-Rivières sur Saint-Laurent d'ici 2025.