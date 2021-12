Ashley Callingbull inspire une nouvelle génération de vedettes autochtones

Dix ans après avoir participé à son premier concours de beauté, Ashley Callingbull, de la Nation crie d'Enoch, dans le centre de l’Alberta, partage maintenant sa sagesse et son expérience avec la prochaine génération de jeunes filles autochtones.

Tout récemment Ashley Callingbull a signé un contrat avec l'une des meilleures agences internationales de mannequins du pays, Next Models Canada.

Je me sens vraiment honorée , dit-elle.

« C'est une telle surprise parce que si je repense à mon enfance en tant que jeune fille, je n'aurais jamais imaginé des choses comme ça pour moi » — Une citation de Ashley Callingbull

Ce nouveau contrat marque une autre étape importante pour celle qui devient le premier mannequin autochtone à signer un contrat avec Next Models Canada, indique l’agence.

Nous sommes ravis qu’elle fasse partie de la famille Next , affirme Lorraine Hartnett, directrice de l'agence dans un courriel à Radio-Canada/CBC.

Je les laisse briller

Ashley Callingbull a connu une ascension fulgurante dans sa carrière depuis son premier concours, en 2010, lorsqu'elle a participé à Miss Canada.

En 2015, elle est devenue la première femme des Premières Nations et la première Canadienne à remporter la couronne de Madame Univers, un concours international réservée aux femmes mariées.

Bien qu'elle ne participe plus aux concours de beauté, elle a fait de grands pas dans l'industrie avec des contrats importants avec des marques connues, comme les bijoux canadiens Hillberg and Berk et la marque de sport internationale Nike.

Au cours des sept dernières années, Ashley Callingbull a discrètement aidé de jeunes filles et femmes autochtones de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest, de l'Ontario et même des États-Unis à participer à des concours.

Je ne suis qu'en arrière-plan , raconte-t-elle. Je me contente de les aider, vous savez, en les préparant, en leur faisant savoir ce que c'est vraiment et en les aidant à trouver des commanditaires. Puis, je les laisse briller.

Ashley Callingbull accompagne les filles individuellement et les aide à obtenir les services de créateurs de vêtements.

Elle commandite également les filles en payant leurs frais de scolarité et leurs vols.

Ashley Callingbull a elle-même fait face à beaucoup de négativité et de racisme à ses débuts dans l'industrie.

Beaucoup de gens essaient de m'attaquer ou de me lancer les stéréotypes sur les peuples autochtones et de m'y associer. C'était extrêmement difficile , confie-t-elle.

Bien que le milieu soit en train de changer et de devenir plus inclusif, elle a le sentiment que la génération actuelle de filles et femmes autochtones participant aux concours de beauté a besoin de conseils.

J'ai dû franchir tellement de barrières pour en arriver là , dit-elle, ajoutant qu'elle est très heureuse de pouvoir leur faciliter la transition, pour qu'elles se sentent acceptées et qu'elles aient l'impression d'avoir un bon système d’entraide .

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem