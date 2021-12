Des travaux maritimes au port de mer de Cacouna dès janvier

Des travaux sur le système de traitement des eaux de deux navires de la Canada Steamship Lines auront lieu en janvier prochain et en janvier 2023.

Selon le vice-président opérations chez Soucy Industriel Carl Guérard, l'annonce de ces travaux clos plus de trois ans de discussions entre son entreprise et les paliers gouvernementaux.

L'ensemble des travaux sur les deux bateaux devrait prendre au total près de trois mois. Pour Carl Guérard, ça pourrait être le prélude à d'autres investissements au port de mer. Les deux premiers chantiers permettront à l'entreprise de mieux cibler les installations qui pourraient être nécessaires pour son développement.

Même si l'entreprise regarde toutes les options, il n'est pas question pour le moment d'installer une cale sèche au port de mer de Cacouna. L'homme d'affaires de Matane Angelo Marcotte avait caressé l'idée de construire une telle infrastructure jusqu'en 2014, mais une mésentente entre son entreprise et Transports Canada avait mis un terme au projet.

« Pour l'instant on parle de travaux à quai et on essaie de voir comment on pourrait avoir plus d'un navire en même temps en chantier. »