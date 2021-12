Le 19 décembre 1980, l'animatrice Suzanne Lévesque accueille Marie-Claire Warden pour l’émission Midi plus. Cette artisane illustre ses cartes de Noël de paysages peints avec de la cire fondue, une technique qu’elle a elle-même inventée.

Midi plus, 19 décembre 1980

Marie-Claire Warden fait une démonstration en studio de son savoir-faire. Elle utilise d'abord une plaque chauffante pour faire fondre la cire de crayon dans laquelle elle trempe son papier glacé. À la maison, une assiette chaude suffit, explique-t-elle.

Pour dessiner les détails tels que les arbres, elle se sert de la pointe d'un fer à repasser

Suzanne Lévesque se montre impressionnée par la rapidité du processus et par l'habileté de son invitée. J’aimerais bien être de vos amies pour recevoir une de vos cartes à Noël cette année , affirme l’animatrice.

« Le petit papier de plus en plus dispendieux qu’on nous vend dans les magasins et la forme classique, ça commence à être un peu ennuyant! »