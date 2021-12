TikTok braque les projecteurs sur certaines des vidéos les plus populaires de 2021

Le communiqué de TikTok, une propriété du groupe chinois ByteDance, ne parle pas des vidéos les plus populaires, mais dresse plutôt un palmarès de cinq contenus de créatrices ou créateurs du Canada qui ont constitué certains des moments les plus mémorables cette année sur la plateforme.

Au sommet, le réseau social place une courte vidéo du Torontois Spencer West, un défenseur des droits des personnes LGBTQ+ et de celles vivant avec un handicap. On le voit se déplacer dans son appartement sur ses mains, lui qui est amputé sous le torse, en chantonnant.

En deuxième position se trouve la créatrice de contenu Celinaspookyboo, avec une compilation de ses épisodes les plus hilarants de somnambulisme, filmée par une caméra de nuit dans sa chambre.

Ailleurs dans le monde, la vidéo placée en première position par TikTok en est une de l’utilisateur ToTouchAnEmu d’Austin, au Texas. Il s’y filme avec un drone en train de se remuer le popotin au son de la très populaire chanson Stay, de The Kid Laroi et du Canadien Justin Bieber.

Cette pièce figure d’ailleurs en deuxième position du palmarès canadien des chansons sélectionnées par TikTok comme certaines des préférées de sa communauté en 2021. Elle est devancée par SugarCrash!, d'Ely Otto.

Dans ses révélations canadiennes de l’année, TikTok mentionne Spencer West, la vidéaste Leenda Dong et l’influenceuse inuk Shina Novalinga, alias ShinaNova.

À l’échelle mondiale, c’est le créateur italien d’origine sénégalaise Khaby Lame qui s’est illustré cette année avec ses vidéos sarcastiques où il se moque de personnes qui utilisent des stratagèmes complexes pour accomplir des tâches simples.

Le réseau social a aussi compilé une liste des créations culinaires qui ont le plus voyagé sur sa plateforme. On y trouve les fameuses pâtes aux tomates cerises et feta, les sandwichs faits à partir d’une tortilla repliée trois fois et le biscuit sucré Dalgona popularisé par la série coréenne Squid Game.

TikTok n’a pas dressé une contrepartie francophone à ce palmarès, où la langue de Tremblay est absente.