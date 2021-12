Un motel tout neuf à Saint-Adelme

En mai prochain, onze mini maisons louables en toutes saisons et équipées d'électroménagers ainsi qu’une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite seront offertes à la clientèle touristique au contrefort des Chic-Chocs, dans l’arrière-pays de la Matanie.

Ancien propriétaire du bar Le 50 à Saint-Adelme puis, toujours dans le village, du Relais pour les motoneigistes, le promoteur Hugues Marquis caressait ce projet depuis quelques années. Il s’est lancé en décembre 2020.

Moins d’un an plus tard, les bâtiments prennent forme. La toiture est terminée et le branchement électrique devrait se faire sous peu.

« C’est une fierté de construire ça pour le village de Saint-Adelme. Je suis content d’avoir travaillé pour le village. J’aime mon village. » — Une citation de Hugues Marquis, promoteur du motel Le Marquis

Situé au cœur du village, le motel Le Marquis accueillera principalement les motoneigistes en hiver. La piste de motoneige est située à quelques mètres des chalets qui accueilleront aussi les amateurs de véhicules tout-terrains, l’été, et les chasseurs à l’automne.

Le site offrira la possibilité d'entreposer les véhicules récréatifs à l'intérieur, ce qui devrait être apprécié par la clientèle visée.

Hugues Marquis vise aussi les anciens du village ou des gens en visite dans leur parenté. Il y en a beaucoup qui viennent, mais ils couchent à Matane. J’ai déjà eu des réservations, mais on était en construction.

M. Marquis souligne que le village est un beau terrain de jeux d’hiver.

Récemment, Québec a accordé un prêt de 575 000 $ au promoteur, Hugues Marquis. Développement économique Matanie (DEM) a aussi investi 100 000 $ en subvention. L’ensemble de l’investissement est estimé à près d’un million de dollars.

Le promoteur prévoit embaucher deux personnes lorsque la construction sera terminée.