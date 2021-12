Près de la moitié des 5 à 11 ans ont pris rendez-vous pour leur vaccin en N.-É.

Au total, ce sont 65 000 enfants de ce groupe d’âge qui sont éligibles à recevoir le vaccin contre la COVID-19 dans la province. Ils sont presque 29 000 à avoir effectué un rendez-vous depuis le 1er décembre.

Nous allons voir nos taux de vaccination augmenter dans les jours à venir, au fur et à mesure que le taux de vaccination des enfants âgés de cinq à onze ans augmentera , déclare le premier ministre de la province, Tim Houston.

De la transmission communautaire est encore en cours dans la région d’Halifax, et les autorités sanitaires soulignent qu’elles touchent plusieurs personnes non vaccinées âgées de moins de 12 ans.

Nous pouvons mettre un terme à cela. Nous devons simplement augmenter les taux de vaccination , dit Tim Houston.

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, en conférence de presse le 7 décembre 2021 à Halifax. Photo : Radio-Canada

Deux jours de vacances ont été ajoutés au calendrier scolaire pendant le temps des Fêtes. Les enfants retourneront sur les bancs de l’école le 6 janvier.

Tim Houston indique que cela donne deux jours de plus pour permettre la vaccination des 5 à 11 ans.

Par ailleurs, plus de kits de dépistage rapide contre la COVID-19 seront administrés cette semaine aux enfants des écoles publique et privée de la province.

22 nouveaux cas de COVID-19

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse signalent 22 nouveaux cas de COVID-19 mardi.

Il y en a 18 dans le secteur sanitaire du centre et quatre dans celui du nord.

« Dans l’ensemble, la Nouvelle-Écosse continue de bien se porter face à cette quatrième vague. » — Une citation de Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse

Onze des personnes atteintes du virus sont actuellement hospitalisées en Nouvelle-Écosse, et quatre d’entre elles sont à l’unité de soins intensifs.

Une grappe de cas a également été signalée à l'Université Saint-Francis-Xavier, à Antigonish.

L'Université Saint-Francis-Xavier, à Antigonish en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / CBC / Robert Short

Nous nous attendons à plus de cas positifs liés à cet établissement dans les prochains jours , souligne le Dr Robert Strang.

Des membres de la santé publique sont sur place pour faire des tests de dépistage et tenter de maîtriser l’éclosion.

Il y a également 27 rétablissements dans la province, pour un bilan provincial de 147 cas actifs.

Un nombre limité du vaccin Janssen sera offert

Les vaccins à vecteur viral Janssen (Johnson & Johnson) et AstraZeneca seront disponibles durant le mois de décembre dans certaines cliniques et pharmacies de la province pour les 18 ans et plus qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas recevoir un vaccin à ARNm.

Le nombre de doses est limité, et plus d’informations seront communiquées bientôt par les autorités provinciales.

Le Dr Robert Strang rappelle que ce type de vaccin est moins efficace contre la COVID-19 qu'un vaccin à ARNm.

Pour moi, ce n’est pas un bon choix de refuser un vaccin à ARNm pour prioriser un vaccin à vecteur viral , dit-il. Mais mieux vaut que les personnes qui refusent de recevoir le vaccin à ARNm aient une petite protection plutôt que rien du tout.

Dose de rappel

Par ailleurs, un total de 29 000 des 46 000 personnes âgées de de 70 ans éligibles à recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 l’ont maintenant reçue, ou ont fait une prise de rendez-vous pour le recevoir.

Cette dose de rappel augmentera votre protection contre le virus et vous aidera à passer une période des fêtes plus sécuritaire , dit le Dr Robert Strang.

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, lors d’une mise à jour sur la pandémie, le 7 décembre 2021 à Halifax. Photo : Radio-Canada

Les personnes âgées de 60 ans et plus pourront bientôt recevoir leur troisième dose, les autorités sanitaires devraient l'annoncer sous peu.

Nous allons progressivement offrir la dose de rappel à un plus grand nombre de personnes, mais notre principale priorité continuera d’être la vaccination des gens qui ont reçu une seule dose ou aucune dose du vaccin , précise le Dr Robert Strang.

Les doses de rappel sont administrées au moins 168 jours après la deuxième dose.