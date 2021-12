Qu’a cherché la population québécoise sur Google en 2021?

L’année 2021 a été éprouvante pour nombre de Québécois et Québécoises. Mais malgré les confinements qui ont distancé les gens, plusieurs événements les ont aussi réunis. Voici les requêtes du moteur de recherche Google les plus sollicitées des 12 derniers mois au Québec.

Passeport vaccinal , couvre-feu Québec , Loto-vaccin Québec , Confinement Québec ... L’actualité relative à la pandémie a dominé les requêtes pour ce qui est des nouvelles sur Google au Québec.

En tête du palmarès, on trouve la mention Vaccination COVID à proximité , ce qui témoigne de l'importance qu’a pris la campagne de vaccination dans la province tout au long de l’année.

Plusieurs requêtes en lien avec la pandémie de COVID-19 se sont glissées dans la liste des questions les plus demandées débutant par Comment , à savoir : Comment obtenir le passeport vaccinal? (1re position), Comment obtenir mon code QR? (2e position) et Comment renforcer le système immunitaire? (10e position).

Des événements sportifs d’envergure

En seconde position du palmarès, on trouve NHL , l’acronyme en anglais de la Ligue nationale de hockey. Ce résultat n’est pas étonnant, si l’on considère que les Canadiens de Montréal ont accédé à la finale de la Coupe Stanley l’été dernier. Le gardien de but Carey Price a d’ailleurs sa propre place dans le palmarès des nouvelles les plus recherchées, arrivant huitième.

Des athlètes du Québec ont aussi fait bonne figure à l’international lors d’événements sportifs. Pensons à Wimbledon, qui occupe la troisième position des nouvelles recherchées sur Google, où Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez ont brillé.

Leylah Annie Fernandez retourne une balle contre Emma Raducanu de la Grande-Bretagne lors de la finale de l’US Open. Photo : Getty Images / Elsa

Cette dernière figure par ailleurs en tête de liste des athlètes apparaissant le plus dans les requêtes Google au Québec et au Canada, surpassant Carey Price (2e place au Québec) et le hockeyeur Jake Evans (3e place au Québec).

La population québécoise a cherché à s’informer sur les Jeux olympiques de Tokyo, qui avaient été reportés à l’été 2021 (5e position des nouvelles les plus recherchées).

La tendance est aux arts et au divertissement

La fièvre entourant la série sud-coréenne Le jeu du calmar (Squid Game), le plus grand succès de l’histoire de la plateforme de diffusion en continu Netflix, lui a permis de se glisser en cinquième position.

C’est ensuite le drame entourant l’acteur américain Alec Baldwin et le tir par arme à feu ayant causé la mort d’une cinéaste sur le plateau de tournage du film western Rust qui a attiré l’attention, occupant le sixième rang.

Dans «Squid Game», des personnes endettées se livrent à une version mortelle de jeux d'enfants afin de gagner de l'argent. Photo : Netflix/21 Laps Entertainment/Monkey Massacre

La téléréalité Occupation double dans l’Ouest s’est aussi trouvé une place en neuvième position du palmarès des 10 tendances de recherches générales sur Google. Elle arrive deuxième, derrière la requête « Squid Game ».

D’autres téléréalités ont attiré l’attention au Québec, dont L’île de l’amour, en troisième place des séries les plus recherchées sur Google, Star académie (5e place), Si on s’aimait (6e place) et Big Brother célébrités (9e place).

Le très attendu film Dune du réalisateur québécois Denis Villeneuve domine les recherches en lien avec des films dans la province. Le titre Shang-Chi arrive en deuxième place, suivi de Halloween Kills, Army of the Dead et Eternals. L’arracheuse de temps, un film québécois, occupe la neuvième place dans les tendances de recherche.

Denis Villeneuve lors du tournage de «Dune» en plein désert. Photo : Warner Bros. / Chiabella James

La cuisine a toujours la cote

Du rôti de palette, il s’en est mangé au Québec en 2021, si l’on en croit le palmarès des recettes les plus demandées sur Google. L’osso buco, les recettes avec des aubergines et la pâte à pizza ont aussi occupé une place de choix dans les assiettes de la province.

On a aussi cherché à savoir comment se débarrasser des mouches à fruits, une question qui arrive en huitième position du palmarès des interrogations débutant par Comment .

D’autres tendances notoires

La population québécoise s’est plus que jamais intéressée à la bourse et aux cryptomonnaies en 2021, avec trois références dans le palmarès des 10 tendances de recherches Google : GME Stock (7e rang), AMC Stock (8e rang) et Ethereum prix (10e rang).

Comment acheter des bitcoins figure au sixième rang de la liste des 10 recherches les plus demandées débutant par Comment .

Les élections fédérales arrivent quant à elles au troisième rang des tendances de recherche.

Tendances de recherches au Québec

Vaccination COVID à proximité NHL Élections fédérales NBA Squid Game Alec Baldwin GME Stock AMC Stock Occupation double dans l'Ouest Ethereum prix

Tendances de nouvelles recherchées au Québec

Passeport vaccinal Couvre-feu Québec Wimbledon Loto-vaccin au Québec Jeux olympiques Gabby Petito Élections fédérales Carey Price Confinement Québec Tornade à Mascouche

Tendances de recherches – films au Québec

Dune Shang-Chi Halloween Kills Army of the Dead Eternals Red Notice Zack Snyder's Justice League Space Jam L'arracheuse de temps After We Collided

Tendances de recherches – séries télé au Québec

Squid Game Occupation double dans l'Ouest Île de l'amour Les beaux malaises 2.0 Star académie Si on s'aimait Cecil Hotel Outer Banks Big Brother Québec Maid

Tendances de recherches – athlètes au Québec

Leylah Fernandez Carey Price Jake Evans Tiger Woods Kyle Beach Mark Scheifele Pierre-Luc Dubois Marc-André Fleury Andre De Grasse David Savard

Tendances de recherches – recettes au Québec

Rôti de palette Osso buco Recette avec aubergines Pâte à pizza Recette avec bœuf haché Bœuf bourguignon Crème de poireaux Filet de porc mijoteuse Tartare de bœuf Omelette cabane à sucre

Tendances de recherches – Comment… au Québec