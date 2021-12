Louis Robitaille part la tête tranquille pour le camp d’Équipe Canada junior

Il quitte la région pour le camp d’entraînement d’Équipe Canada junior (ÉCJ) et ne reviendra que le 6 janvier, après le Championnat du monde où il épaulera l’entraîneur-chef Dave Cameron.

C’est un gros défi, c’est quelque chose d’unique. C’est une belle occasion pour moi. Ce sont les Olympiques du hockey junior, c’est le summum, c’est un tournoi que je regarde depuis mon jeune âge. Je m’en vais m’amuser avec un groupe d’entraîneurs exceptionnels et on veut ramener l’or , affirme Robitaille avec fébrilité au moment de s’envoler pour l’Alberta avec son joueur vedette Zach Dean.

L'entraîneur des Olympiques, Louis Robitaille, lors d'un match dans un environnement protégé la saison dernière (archives). Photo : Olivier Croteau / LHJMQ

« Quand tu es préparé, tu es excité. Je ne suis pas nerveux, je ne suis pas stressé, je suis excité. Un gros travail a été fait par Hockey Canada. C’est un environnement LNHLigue nationale de hockey . » — Une citation de Louis Robitaille, entraîneur adjoint d'Équipe Canada junior

Robitaille va confier son équipe aux bons soins de son adjoint Darren Rumble pour les prochaines semaines.

La voix sera différente, mais le message reste le même. Les attentes sont les mêmes face à ce groupe de joueurs. L’adjoint ne peut pas commencer à changer sa personnalité et son approche avec les joueurs , dit Robitaille, rassuré par l’expérience de Rumble.

L’ancien défenseur des Sénateurs d’Ottawa a dirigé plus de 400 rencontres dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Il sait donc comment les choses fonctionnent dans la Ligue. L’entraîneur adjoint s’attend à une bonne collaboration du groupe de meneurs et de bonnes performances de l’équipe.

On va garder le même système. On va rester en contact presque chaque jour, Louis et moi. On va pouvoir parler de l’équipe. Les joueurs ont joué de la même façon toute l’année. Mon travail sera d’aller chercher le meilleur d’eux , affirme Rumble.

L'entraîneur Darren Rumble prendra la place de Louis Robitaille pendant son séjour avec Équipe Canada junior. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

« C’est l’équipe de Louis. Je ne deviens pas l’entraîneur-chef. On va travailler tous ensemble pour bien performer. » — Une citation de Darren Rumble, entraîneur adjoint des Olympiques de Gatineau

Les Olympiques n’ont pas toujours eu beaucoup de succès dans ce genre de situation. En 2014-2015, la formation avait subi 13 défaites en 14 matchs lorsque Benoît Groulx avait quitté la formation pour ÉCJ, remplacé par Éric Landry.

L’organisation a bon espoir de ne pas vivre le même genre de scénario cette année. Je veux juste qu’il ait du plaisir pendant mon absence , assure Robitaille.

Ce sera plaisant, mais délicat parfois aussi. Je vais devoir prendre des décisions sur le fait, rapidement, et je ne veux pas remettre en question mes réflexes et mes instincts , croit Rumble. J’ai une passion certaine comme entraîneur. Je veux avoir un effet sur les matchs et j’ai hâte de m'y mettre.

D’autres responsabilités à remplir

Louis Robitaille connaît ce type de situation comme entraîneur. Il a lui-même déjà remplacé des entraîneurs-chefs pendant leur absence pour se joindre à ÉCJ dans le passé.

Ce qui est nouveau, c’est que l’entraîneur des Olympiques occupant aussi le poste de directeur des opérations hockey, d’autres membres du personnel devront mettre la main à la pâte pendant son absence.

Ça, c’est la nouvelle partie , rigole le pilote. Le fait que ce soit au Canada, ça simplifie beaucoup les choses. On n'est pas à 10 heures en Suède ou au Japon. Depuis le début, on travaille de concert avec le groupe de dirigeants. Maxime Joyal, J. F. Fortin [et] Martin Raymond. On va continuer de se parler.

Les Olympiques de Gatineau lors d'un entraînement au Centre Slush Puppie Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les Olympiques travaillent depuis plusieurs semaines sur un plan en vue de la période des transactions qui s’ouvre le 18 décembre.

Ça ne changera pas parce que je suis là-bas. Les discussions avec les DG ont déjà commencé pour voir ce qui est disponible. Il n’y a pas 10 mouvements de personnel à faire chez nous, on est dans une bonne position. Si j’avais cinq gars à vendre ou qu’on recevait la Coupe Memorial, ce serait peut-être différent , souligne Robitaille.

L’entraîneur des Olympiques a tout de même modifié son plan de retour à Gatineau afin d’être disponible au bout du fil pour la période des transactions le 6 janvier à midi. L’équipe ne prévoit pas de gros coups d’éclat d’ici là, mais elle devra au moins régler la situation de ses joueurs de 20 ans.