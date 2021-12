Jean Briand devient le chef de cabinet de la mairesse Julie Dufour

Jusqu'à tout récemment, il était le directeur général adjoint pour Saguenay chez Trivium avocats, notaires, conseils.

Jean Briand a longtemps été associé à l'ancien député de Lac-Saint-Jean, de 2012 à 2020. Il avait tout d'abord été son attaché de presse alors qu'il était ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes de 2012 à 2014. Il avait ensuite été le directeur de son bureau jusqu'en octobre 2018, quand Alexandre Cloutier siégeait dans l'opposition à Québec.

Jean Briand a été par la suite chargé de projets à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), toujours auprès d'Alexandre Cloutier, lorsque ce dernier est devenu vice-recteur aux partenariats et secrétaire général. Il était chez Trivium depuis août 2020.

La composition du nouveau cabinet a été annoncée mardi après-midi par voie de communiqué. Le cabinet compte six employés.

Max-Antoine Guérin, qui était déjà en poste, devient conseiller stratégique et relationniste. Il était auparavant directeur général chez Canopée médias, avant de faire le saut en politique. Il rédigera notamment les discours de la mairesse.

Sonia Simard, une fonctionnaire de carrière qui a déjà été directrice de l'arrondissement de Jonquière, est désignée directrice de la logistique et de l'information.

Deux autres employés se joignent au cabinet, soit Roxanne Gagnon, adjointe administrative, et Mikaël Beauchemin, coordonnateur aux communications et créateur de contenus. Selon le communiqué, ce dernier a choisi de revenir en région afin d’informer les citoyens en racontant en photo et en vidéo le travail de la mairesse et des conseillers, mais aussi d’occuper le terrain des nouveaux médias.

Quant à l'homme d'affaires Frédéric Labrecque, qui a occupé le poste de chef de cabinet par intérim depuis l'élection du 7 novembre, il retournera au secteur privé.

Avec Michel Gaudreau