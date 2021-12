Vaccination des 5 à 11 ans : l’Outaouais et Ottawa au-dessus de leur moyenne provinciale

Si l'on compare les chiffres d'Ottawa, de l'Outaouais et de l'est ontarien pour la couverture vaccinale des enfants de 5 à 11 ans, c'est la capitale nationale qui mène avec 35 %. L'Outaouais n'est pas bien loin derrière avec 32 %, mais l'est ontarien a un peu de rattrapage à faire.