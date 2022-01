Les soupers prêts à manger : une révolution pour bien des familles de Sherbrooke

Leur modèle diffère des entreprises nationales bien connues comme Cook it, HelloFresh ou Marché Goodfood. Aux Casseroles du café et au restaurant Baumann, par exemple, on ne fait pas qu'envoyer des ingrédients préportionnés dans une boîte que les clients doivent préparer, assembler et cuire. Les clients reçoivent plutôt un menu qu'ils doivent simplement réchauffer, ou presque.

La boîte anti-stress, c'est l'idée qui a permis au restaurant Baumann de tirer son épingle du jeu pendant la pandémie en 2020. On a été arrêtés le 15 mars. On a un peu pleuré dans la douche et dès le lendemain, on s'est assis avec nos associés et on a réfléchi à la formule. Deux semaines plus tard, c'était lancé. Au début, c'était une question de survie, aujourd'hui, c'est une entreprise à part entière , raconte l'un des copropriétaires, Mathieu Cayer Brunet.

La boîte anti-stress a permis au restaurant Baumann de survivre pendant le confinement. Photo : Radio-Canada

Depuis, les affaires ont explosé. À tel point qu'aujourd'hui, le Baumann - La boîte anti-stress embauche 13 personnes et sert le souper à quelque 350 familles toutes les semaines. Si au début, tout était fait à partir de la petite cuisine du restaurant de la rue Wellington Sud, l'entreprise possède aujourd'hui un local dans le secteur Saint-Élie entièrement dédié à la confection des boîtes-repas.

Si la boîte anti-stress du Baumann fonctionne encore aussi bien près de deux ans après son lancement, c'est parce que les gens apprécient être moins longtemps derrière les fourneaux, croit M. Cayer Brunet. On capitalise sur l'économie de temps à la maison. Ça vaut combien ton temps de préparation, ton temps que tu passes à l'épicerie? Le restaurant, c'est un luxe. On se permet une sortie, mais tout le monde doit manger à la maison.

Quand le Baumann a lancé sa boîte anti-stress, ses propriétaires n'ont pas pensé à la rude compétition qui sévissait dans le domaine des boîtes-repas. « On ne pensait pas à Cook it ou à Goodfood. Nous autres, on voulait travailler. On voulait juste travailler! », se rappelle Mathieu Cayer Brunet. Photo : Radio-Canada

La demande est aussi grande aux Casseroles du café. Chaque semaine, près de 300 familles de Sherbrooke soupent avec les créations du chef Dominic Tremblay et de son équipe. On a 450 familles inscrites, mais elles ne commandent pas toutes chaque semaine. Il y a aussi 100 familles qui sont sur la liste d'attente. C'est maintenant 75 % du chiffre d'affaires de l'entreprise , raconte-t-il.

Et l'environnement?

Les boîtes-repas de gros joueurs nationaux sont souvent critiquées pour leur impact environnemental. Les entreprises locales, elles, rappellent qu'elles utilisent beaucoup moins de plastique et que tout leur emballage, ou presque, est recyclable. Aux Casseroles du Café, les clients rapportent leurs contenants chaque semaine. On n'est pas zéro déchet, mais presque. Environ 95 % des contenants sont réutilisés , indique Dominic Tremblay.

Chaque semaine, quelque 350 familles soupent avec la boîte anti-stress du Baumann. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Une tendance installée pour de bon

Le professeur à l'Université de Sherbrooke Stéphane Legendre s'intéresse au marketing alimentaire et à la popularité des boîtes-repas. Selon lui, la formule est maintenant bien enracinée dans les habitudes des gens. La pandémie a revu complètement les façons de faire et les comportements d'achat des consommateurs. On a vu une croissance de la demande pour les boîtes-repas qui ont vu leurs ventes augmenter de façon importante en 2019-2020. On parle de 53 % d'augmentation au Canada. Il y a vraiment un engouement pour ça.

Toutefois, selon lui, la croissance a quelque peu ralenti au cours de la dernière année. Mais on parle quand même d'une croissance de 25 %. Les rapports de recherche et les études tendent à démontrer que ça va se poursuivre, cette croissance.

L'expert en marketing alimentaire Stéphane Legendre croit que la tendance des boîtes repas est bien enracinée dans les habitudes des consommateurs. Photo : Radio-Canada

M. Legendre explique que selon les dernières études, il y a cinq grands critères qui influencent les gens dans l'achat de boîtes-repas. La facilité dans la planification des repas, les gens veulent plus de temps pour eux et moins dans la cuisine, la variété, l'économie et le temps de magasinage.

« Le consommateur cherche la commodité et la praticité. On pense aussi à l'économie de temps passé en cuisine. Il y a un segment de gens qui aiment mieux passer du temps avec leurs proches. Ça a augmenté avec la pandémie. [...] On veut plus de facilité. Les gens veulent bien manger rapidement avec leurs proches. » — Une citation de Stéphane Legendre, professeur en marketing à l'Université de Sherbrooke

Baumann et les Casseroles du café ne sont pas les seuls à s'être lancés dans l'aventure du prêt-à-manger. Seulement à Sherbrooke, Comme chez nous, Festin Royal, Tasty Meal et le Bistro le petit café, entre autres, ont aussi lancé le même genre de services au cours des dernières années.