Les doses de rappel sont désormais disponibles pour toute personne de 50 ans et plus

En Saskatchewan, la dose de rappel est désormais disponible à toute personne de 50 ans et plus, aux personnes de 18 ans et plus qui vivent dans l'extrême nord ou dans des communautés des Premières Nations, ainsi qu'à tout le personnel de santé et aux individus nés en 2009 ou avant qui souffrent de conditions de santé sous-jacentes, comme le diabète.