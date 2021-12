Un cas du variant Omicron décelé au Manitoba

Dans un communiqué, les autorités sanitaires du Manitoba indiquent que la personne provenait de l’un des 14 pays faisant l’objet d’avis ou de restrictions du gouvernement fédéral en raison du variant Omicron.

La personne souffre de légers symptômes, selon le communiqué.

La santé publique effectue une gestion des cas et des contacts agressive. S’il existe davantage de risque pour la santé publique et que c’est nécessaire pour protéger la santé d’autres personnes, plus d’information sera publiée , poursuit la province.

Elle rappelle que les variants préoccupants de la COVID-19 se propagent de la même façon que la souche originale du coronavirus, et que les gestes barrières continueront de protéger les Manitobains.

Les données du jour

Par ailleurs, le Manitoba enregistre quatre nouveaux décès liés à la COVID-19 et 93 infections supplémentaires mardi, selon le portail web de la province.

Ces cas portent à 68 938 le nombre total d'infections décelées dans la province depuis le début de la pandémie.

Parmi les nouvelles personnes infectées annoncées mardi, 53 n’ont pas reçu le vaccin ou sont partiellement vaccinées.

Les faits saillants : 1565 cas actifs

66 035 personnes guéries à ce jour

152 personnes à l’hôpital, dont 32 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1338.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 6,4 % à l’échelle de la province.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 34

Prairie Mountain : 4

Santé Sud : 38

Entre-les-Lacs et de l’Est : 6

Nord : 11

Depuis le début du mois de février 2020, 1 193 572 tests de dépistage ont été effectués, dont 2516 lundi.