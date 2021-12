Le gouvernement Higgs augmente les dépenses pour les infrastructures

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investira 78 millions de dollars de plus que prévu dans les infrastructures l’an prochain. Aucun nouveau projet majeur n'a toutefois été annoncé, mardi.

Le ministre des Finances Ernie Steeves a dévoilé son budget en immobilisation, mardi après-midi.

On y apprend que la province compte dépenser 746,8 millions de dollars pour les infrastructures en 2022-2023. Lors de son dernier budget en immobilisation, il avait plutôt prévu dépenser 668,7 millions de dollars en 2022-2023.

En raison de l’amélioration de la situation financière de la province, nous avons les moyens d’augmenter le budget et nous pouvons commencer à remédier au déficit infrastructurel , a déclaré le ministre Ernie Steeves. Compte tenu de la fin progressive des mesures de soutien temporaires liées à la pandémie, l’augmentation des dépenses d’infrastructure favorisera une reprise économique durable.

Transport et infrastructure

Le budget prévoit 338,8 millions de dollars pour l’entretien et l’amélioration des routes et des ponts, dont 11,7 millions de dollars qui serviront à poursuivre les travaux de réfection du pont de Miramichi et 10 millions de dollars pour commencer les travaux de remplacement du pont de la rivière Salmon, à Chipman.

Le ministre n’a pas fait mention du pont de Shippagan, qui continue de donner des maux de tête aux automobilistes, dans son discours.

De l’argent sera également alloué au nouveau palais de justice de Fredericton, un chantier de 60 millions de dollars. La somme de 19,8 millions de dollars y sera consacrée en 2022–2023.

Éducation et santé

Le gouvernement investira 153,2 millions de dollars dans les infrastructures en santé.

Le gouvernement continue de réaliser des investissements importants dans l’infrastructure des soins de santé, comme en témoignent notamment les travaux en cours à l’Hôpital régional Chaleur et à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers , dit le ministre.

De l’argent sera également dédié à des travaux de construction de nouvelles écoles et à l’entretien régulier des écoles. Cela comprend en outre des efforts accrus consacrés à l’amélioration de la qualité de l’air dans nos écoles , précise Ernie Steeves.

Le gouvernement investira 84,7 millions de dollars dans les écoles, ce qui comprend un investissement de 12,7 millions pour la nouvelle école de la maternelle à la 5e année sur la rive nord de Fredericton et un investissement de 10,8 millions pour la nouvelle école francophone à Moncton.

Les détails des projets prévus l'an prochain seront annoncés bientôt, lors du dépôt des crédits budgétaires des différents ministères.