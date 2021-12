Le Parti libéral de T.-N.-L. a profité des subventions liées à la COVID-19

Il est la seule formation politique dans les provinces de l’Atlantique à avoir participé aux programmes de soutien.

Les autres partis [provinciaux à Terre-Neuve-et-Labrador] ont eu des résultats financiers beaucoup moins intéressants, donc, le fait que le Parti libéral accepte 45 000 $ en subventions aux frais des contribuables, tout juste avant la campagne électorale, pour nous, c'est absolument indécent , Renaud Brossard, directeur par intérim des provinces de l’Atlantique de la Fédération canadienne des contribuables.

Ces subventions ont été faites pour aider les commerçants qui étaient pris à fermer pendant des périodes prolongées, pour aider les entreprises [...] pas pour pouvoir payer les publicités des partis politiques et garnir les caisses électorales de partis politiques affirme M. Brossard, dont l’organisme a révélé les chiffres, mardi.

Selon les états financiers soumis à Élections Terre-Neuve-et-Labrador, les libéraux ont reçu, en 2020, 35 669 $ en vertu de la subvention salariale d'urgence d'urgence et de la subvention d’urgence pour le loyer. Ottawa a aussi remboursé le tiers d’un prêt de 30 000 $.

Dans une déclaration écrite, le Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador rappelle qu’il était admissible au programme et a cessé temporairement de collecter des fonds au début de la pandémie.

Les partis politiques à travers le pays, qui ont des employés, dont le Parti conservateur du Canada et le NPD fédéral, ont fait la même chose que nous. Tous les remboursements requis seront effectués , affirme une porte-parole du parti, Shelley Moores.

Le cabinet du premier ministre, Andrew Furey, et le coprésident de la campagne libérale, John Samms, ont toutefois refusé nos demandes d’entrevues.

Des partis fédéraux et dans l'Ouest ont aussi reçu des subventions

Le Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas la seule formation politique au pays à avoir profité des soutiens fédéraux. Plusieurs formations provinciales en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba ont aussi reçu plusieurs dizaines de milliers de dollars d'aide.

Le Bloc québécois est la seule formation fédérale à ne pas avoir accepté de subvention liée à la pandémie. Le Parti libéral fédéral, qui a reçu 1,2 million de dollars en subventions, et le NPD, qui en a reçu 325 000 $, n'acceptent plus d’aide financière liée à la COVID-19. Le Parti conservateur s’est engagé à repayer les 1,1 million de dollars qu’il avait acceptés.

À lire aussi : Plusieurs partis fédéraux reçoivent la subvention salariale

Il y a plusieurs organismes à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine politique comme ça qui auraient pu recevoir la subvention salariale et qui ont choisi de ne pas le faire , explique Renaud Brossard. Un parti politique, comme organisation, n'est pas la même chose qu'une petite entreprise où quelqu'un investit l'ensemble de ces économies.

Le Parti libéral a reçu 777 000 $ en revenus en 2020, selon les états financiers soumis à Élections Terre-Neuve-et-Labrador.

On croit bien que le Parti libéral aurait pu se passer de 45 000 $ de revenus et quand même faire une très, très belle année financière , estime M. Brossard, en ajoutant que la Fédération canadienne des contribuables demande au parti de rembourser les subventions.

L’opposition s’obstine

Le chef par intérim du Parti progressiste-conservateur, David Brazil, déplore l’utilisation des fonds fédéraux d’aide par les libéraux.

Voici un parti politique qui a payé son seul et unique employé avec de l'argent des contribuables fédéraux et provinciaux pour s’assurer qu’il soit prêt à mener une campagne électorale , affirme-t-il, en soulignant les élections déclenchées par le premier ministre Andrew Furey en pleine pandémie, en janvier dernier.

David Brazil, le chef par intérim du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Jim Dinn, son homologue néo-démocrate, rappelle que les partis politiques à Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent déjà des dons des citoyens, des sociétés et des syndicats.

Il n’y a aucune raison d’accepter ces subventions fédérales créées pour aider les gens qui en ont besoin , affirme-t-il, en rappelant que le gouvernement provincial demande aux résidents ayant eu recours à la Prestation canadienne d’urgence de rembourser des paiements d’aide sociale.