Gaspé a besoin de 400 nouveaux logements

Des 400 nouveaux logements dont la Ville aura besoin, 144 sont sur la planche à dessin d'un promoteur immobilier.

Il reste de la place sur le marché pour au moins 250 nouvelles unités de logements, en plus des 144 annoncées , précise Daniel Côté, maire de Gaspé.

La Ville compte retourner à la chasse au promoteur afin de lancer la construction des 250 logements manquants. Gaspé promet d'être un partenaire. Depuis qu’on est en mode pénurie, on cherche des promoteurs et on vend notre ville , raconte Daniel Côté.

Outre le projet de 144 logements, plusieurs petits projets de construction d'immeubles sont à l'étude. Idéalement, il nous faudrait un autre projet d'envergure, indique le maire Côté.

Au cours des cinq dernières années, 68 logements locatifs, 12 logements sociaux dans le secteur de Petit-Cap, 48 unités de la Maison des aînés de Rivière-au-Renard et 225 résidences ont été construits dans la région.

En dépit de cela, la demande demeure élevée pour Gaspé qui connaît une croissance économique depuis quelques années.

Cette demande continuera d'augmenter avec l’agrandissement de l’usine LM Wind Power.

Faciliter la tâche des promoteurs

Pour effectuer cette étude, la firme dit notamment avoir pris compte de différentes hypothèses basées sur les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec et sur les données des plus grands employeurs concernant la création d'emplois.

Par ailleurs, l’étude effectuée par le Groupe Altus indique que le loyer moyen d’un logement construit avant 1960 se situe autour de 540 $ par mois, à près de 900 $ pour un logement construit après 2000, et à 1150 $ pour un logement de deux chambres construit dans les quatre dernières années.

Ces données vont permettre au promoteur de faciliter le montage de leur plan d’affaires, selon Daniel Côté.

Les promoteurs avaient besoin de ces chiffres-là, c’est ce qu’ils nous ont toujours dit. Habituellement, on leur disait "C’est à vous de faire vos études de marché", sauf que déjà quand ils sont frileux d’investir dans une région comme la nôtre, leur demander de faire de l’ouvrage de plus, c’était un frein supplémentaire , explique-t-il.

« Tout ce qui peut servir à un promoteur immobilier, on a la base entre nos mains qu'on peut leur offrir maintenant. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

L’analyse tient compte des besoins des principaux employeurs de Gaspé. Les promoteurs auront accès aux évaluations de croissance de ces entreprises.

Avec la collaboration de Marguerite Morin et de Pierre-Gabriel Turgeon