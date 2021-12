La célèbre téléréalité Survivor arrive au Québec sur Noovo

Bell Média a annoncé mardi avoir mis la main sur le format de la mythique téléréalité Survivor et en produira une version québécoise pour sa chaîne Noovo.

Le jeu télévisé oppose des personnes qui sont dans un lieu naturel isolé et doivent survivre par elles-mêmes. Au bout de multiples défis et éliminations, une seule personne subsiste à la fin et devient la gagnante.

L’émission est produite dans plus d’une quarantaine de pays et son concept remonte aux années 1990.

Avec cette acquisition, Noovo rempile sur son catalogue de téléréalités à succès, dont Occupation double, L’amour est dans le pré et Big Brother célébrités.

On ne sait pas pour l’instant qui animera la version québécoise de Survivor. La boîte de Julie Snyder, Productions ToRoS, en assurera la conception.