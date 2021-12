Complètement lycée, une parodie pleine d’amour des anciennes séries pour ados

Complètement lycée, la nouvelle série humoristique de Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais, a été lancée mardi. Tournée en anglais puis doublée en français international de manière volontairement maladroite, la série joue sur les clichés des productions pour ados des 30 dernières années, de Degrassi aux Frères Scott en passant par Méchantes ados (Mean Girls).

La jeune fille timide qui échappe ses livres dans le couloir, le jeu pas très subtil des comédiens et comédiennes, la traduction qui ne colle pas aux lèvres des personnages… Complètement lycée reprend tous ces petits éléments typiques des séries américaines destinées au public adolescent traduites en français, qui ont fait les belles années de chaînes comme VRAK, Télétoon et compagnie.

Tous les personnages stéréotypés y sont : Allison Thompson, la nouvelle étudiante un peu naïve et geek (Rosalie Vaillancourt); Keith, l’ami homosexuel (Patrick Emmanuel Abellard); Brian, le joueur de football et lourdaud de service (Pierre-Yves Roy-Desmarais) et Ashley Winterbottom, la starlette autoproclamée de l’école pleine de condescendance (Katherine Levac). Sans oublier la magnanime figure paternelle, Charlie Thompson, interprété par Bernard Fortin.

Katherine Levac dans le rôle d'Ashley Winterbottom, la fille populaire et cruelle du lycée New Garden Hills Valley. Photo : Noovo/Bell Média

Entre fous rires et nostalgie

Au fil des huit épisodes d’une dizaine de minutes, la parodie est poussée à l’extrême, mais on sent bien tout l’amour que les interprètes vouent à ce genre de propositions télévisuelles. Pour les personnes qui ont grandi avec Le loup-garou du campus, Dawson, 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération ou encore Charmed, la série humoristique risque de susciter autant les fous rires que la nostalgie.

C’est la création la plus stupide que j’ai faite et je dis ça dans le meilleur des sens , a expliqué le réalisateur de la série, Alec Pronovost, dans un communiqué.

« C’est une parodie pure et dure dans la veine de L’agent fait la farce et des Films de Peur. C’est un pastiche des émissions et des films pour adolescents créé avec beaucoup d’amour. Je l’avoue, j’en ai écouté des saisons des Frères Scott! »

Les huit épisodes de Complètement lycée sont offerts sur le site de Noovo.