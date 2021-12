Les technologies propres pourraient rapporter 61 G$ à l’Alberta, selon une étude

La province a le potentiel de créer 170 000 emplois directs et indirects et de générer 61 milliards de dollars de retombées économiques d’ici 2050 si elle investit massivement dans le secteur des technologies qui aident à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon une étude préparée à la demande des agences de développement économique de Calgary et Edmonton.

Le rapport a été compilé par trois groupes spécialisés dans les technologies propres, le groupe Delphi, Foresight Canada et le groupe CleanTech.

Il précise bien que pour obtenir de telles retombées, la province doit réussir à attirer jusqu’à 2,1 milliards de dollars d’investissements par an d’ici 2030 et accroître ce montant à 5,5 milliards de dollars par an en 2040.

Sans cet argent investi, les retombées seraient bien moindres soit environ 4 milliards de dollars injectés dans l’économie albertaine en 2050.

Les bases d’une telle croissance sont cependant déjà en place, selon l’étude. Les auteurs soulignent que la province est déjà reconnue pour ses avancées dans les domaines de la capture et de la séquestration du carbone et de la production d’hydrogène bleu.

La déréglementation du marché électrique a également favorisé l’émergence d’une production d’énergie solaire et éolienne en forte croissance. L’agriculture albertaine attire également des investissements de valeur ajoutée.

Changer sa réputation

L’étude prévient toutefois que le gouvernement provincial a tendance à envoyer des signaux contradictoires aux marchés, ce qui dissuade les investisseurs internationaux.

D’un point de vue politique, il n’y a ni unité ni clarté dans les directives vers une cible de zéro émission ou de décarbonisation. Cela crée une fragmentation des actions et du secteur des technologies propres en Alberta , peut-on lire dans le rapport comme une des menaces à la mise en place d’un écosystème.

L'élimination de la taxe provinciale sur le carbone, comme les premiers ministres de l'Alberta et de l'Ontario en avaient fait la promotion, est une mesure qui a nui à la province, selon l'étude. Photo : unitedconservative.ca/

Les auteurs citent comme exemple la fermeture de l’agence gouvernementale Energy Efficiency Alberta, qui offraient des programmes d’écoresponsabilité aux Albertains. L’efficacité énergétique est pourtant vue par les auteurs de l’étude comme un des secteurs au fort potentiel de croissance.

La province doit également combattre une image persistante de simple producteur de pétrole et de gaz, souligne l’étude. La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, en a d’ailleurs fait son cheval de bataille. En route vers le Congrès mondial du pétrole qui se tient cette semaine à Houston, au Texas, elle a indiqué qu’elle avait hâte de promouvoir ce que Calgary pouvait offrir au monde en termes de transition énergétique .

L’étude propose 12 recommandations pour renforcer la position albertaine. Entre autres, elle encourage la province à déployer plus d’efforts pour non seulement attirer des entreprises émergentes, mais aussi pour les aider dans la commercialisation de leur innovation et dans leur croissance.

L’accent est aussi mis sur le développement et l’attraction d’une main-d’oeuvre qualifiée.