Quatre décès et des hospitalisations en forte hausse dans Windsor-Essex mardi

Selon le bureau de santé, un homme dans la quarantaine, un homme dans la cinquantaine, et deux septuagénaires, un homme et une femme, sont morts des suites de la COVID-19.

Au total, 477 personnes sont décédées de la COVID-19 dans la région depuis le début de la pandémie.

On compte également 11 patients supplémentaires hospitalisés atteints du coronavirus. 34 patients sont actuellement hospitalisées dans la région en raison de la COVID-19.

De nouvelles restrictions sanitaires doivent entrer en vigueur dans la région à compter de vendredi. Lors d'un point de presse lundi, le médecin hygiéniste par intérim régional, le Dr Shanker Nesathurai, a indiqué que ces mesures devaient soulager le système de santé mis à rude épreuve.

Pour sa part, le chef du personnel de l'hôpital régional de Windsor, dit ne pas être entièrement d'accord avec ces mesures.

Personnellement, je ne sais pas si je pense que ces mesures strictes sont nécessaires en ce moment , a affirmé le Dr Wassim Saad en entrevue à CBC mardi matin.

« Je préférerais punir les contrevenants et m'assurer que les gens suivent réellement les règles et les directives qui sont en place actuellement, plutôt que de punir tous ceux qui suivaient les règles et se faisaient vacciner. »