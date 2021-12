Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, s'apprêter à donner plus de détails sur la nécessité d’administrer une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Il est accompagné du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, et du directeur de la campagne de vaccination dans la province, Daniel Paré.

Québec fait le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19

Pour l'instant, Québec administre des troisièmes doses aux personnes de 70 ans et plus, aux gens immunosupprimés et aux individus doublement vaccinés avec l’AstraZeneca.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé le 3 décembre dernier au gouvernement fédéral d’offrir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 à tous les Canadiens de 18 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose depuis au moins six mois.

Le CCNIComité consultatif national de l'immunisation insiste par ailleurs fortement pour que les 50 ans et plus reçoivent cette dose de rappel.

Par contre, il faudra attendre plus tard cette semaine pour connaître les règles concernant les regroupements qui seront en vigueur pendant les Fêtes.

Le premier ministre François Legault a déjà partagé son espoir de porter à 20 ou 25 personnes le nombre limite des participants à un rassemblement intérieur. À ce jour, le nombre maximal demeure 10 personnes ou les occupants de trois résidences différentes.

Chose certaine, le variant Omicron plonge les Fêtes et les Canadiens dans l’incertitude. Depuis près d’une semaine, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 déclarés quotidiennement dépasse la barre des 1000 infections.

Par ailleurs, de nouvelles révélations dans l'enquête de la coroner sur la gestion des CHSLD pendant la pandémie montrent que des gestionnaires de CHSLD ont prévenu les hauts fonctionnaires du MSSSministère de la Santé et des Services sociaux des dangers encourus, dès la mi-mars 2020, avant le drame du CHSLD Herron.

Plus de détails à venir.