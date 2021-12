Une composition inédite pour le Chœur de Rimouski

L’Alliance chorale du Québec (Alliance chorale du Québec ACQ ) a organisé le concours Au chœur des régions . Chaque région du Québec est représentée par une chorale. Celle-ci- est par la suite jumelée à un auteur-compositeur. L'artiste créera une œuvre musicale qui correspondra au niveau et au style de la chorale.

En entrevue à l’émission Info-réveil, le chef du cœur du Chœur de Rimouski, Hugues Laforte-Bouchard, dit avoir échangé avec l’auteur-compositeur Louis Desjarlais. Ils ont discuté du niveau de la chorale et des harmonisations qu'ils aimeraient avoir dans la composition. L'œuvre doit aussi représenter la région.

« Tout est fait sur mesure. » — Une citation de Hugues Laforte-Bouchard, chef de chœur

La chanson, intitulée Dans l’Azur et le Cyan, représente le soleil qui se couche dans la mer et deux amants qui se retrouvent à la fin de la journée.

La première version de la composition a été présentée sur la plateforme Zoom. Dès la première écoute de l’œuvre, M. Laforte-Bouchard avoue qu'il est tombé sous le charme de la mélodie.

« J’ai vraiment hâte de la chanter. » — Une citation de Hugues Laforte-Bouchard, chef de chœur

Avec les contraintes sanitaires, il n’était pas possible pour les choristes de pratiquer tous en même temps puisqu’ils sont 26 pour ce projet. Ils ont donc divisé les périodes de pratique en trois groupes, soit les sopranos, les altos et les barytons. Les pratiques et l'enregistrement ont dû être faits séparément pour respecter les mesures en place. C’est au montage qu’ils ont pu assembler les voix ensemble pour ne faire qu’un.

« Comme processus, c'était un peu capoté. » — Une citation de Hugues Laforte-Bouchard, chef de chœur

Le Chœur de Rimouski et les 16 autres régions du Québec interpréteront leur chanson lors d’un concert virtuel, dimanche, le 12 décembre à 19 h 30, sur les plateformes Facebook et YouTube.