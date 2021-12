Hécatombe dans les CHSLD : les signaux étaient pourtant clairs, tonne l’opposition

Et pour accentuer la pression sur le premier ministre François Legault, les trois partis d'opposition ont réclamé en bloc la tenue d'une commission d'enquête publique indépendante.

La libérale Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle, Vincent Marissal, de Québec solidaire, et Joël Arseneau, du Parti québécois, ont tenu une conférence de presse, mardi, pour réitérer cette demande qu'ils ont tour à tour formulée depuis des mois au gouvernement.

François Legault a une relation trouble avec les faits et la vérité , a dénoncé la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, pour qui le premier ministre fait clairement de l’aveuglement volontaire .

Des courriels déposés en preuve, et consultés par Radio-Canada, dans le cadre de l'enquête de la coroner Géhane Kamel sur les décès du printemps 2020, démontrent que dès la mi-mars 2020, soit un mois avant le drame au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron, des gestionnaires avaient tiré la sonnette d'alarme sur la catastrophe à venir, en s'adressant à de hauts fonctionnaires du ministère de la Santé du Québec.

Ces mêmes courriels révèlent que le gouvernement semble avoir tardé à agir, malgré les demandes répétées d'aide urgente de la part de ces gestionnaires. Ils évoquaient, en somme, tous les problèmes que la Protectrice du citoyen a identifiés dans son bilan : le manque d'équipement, les transferts de patients des hôpitaux vers les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , les déplacements de personnel entre les établissements et les ruptures de services en raison du manque d'employés.

« Aujourd’hui, on a appris qu’il y a des informations qui émanaient de la base, des gens sur le terrain, et que le gouvernement n’a quand même rien fait. C'est scandaleux ce qui s'est produit. [...] Il est clair qu’il y a de l’information qui est cachée aux Québécois. Le gouvernement ne nous dit pas tout. »

La première vague de COVID-19 a fait environ 4000 morts dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Québec au printemps 2020.

Les commissions d'enquête publique peuvent ratisser très large , a fait valoir Vincent Marissal et permettent de délier des langues .

Lorsqu'une telle commission est déclenchée par le gouvernement, c'est la volonté suprême de l'État d'aller faire la lumière qui est exprimée, selon le député solidaire.

Autrement, ce qu'on entend ce sont des faux-fuyants de la part du gouvernement, de la part de M. Legault, qui semblent avoir des choses à cacher , a dit encore M. Marissal.

Le PQParti québécois dénonce lui aussi l'inertie du gouvernement.

Les mots "catastrophes" et "hécatombes" ont été prononcés, écrits, dans les courriels de la directrice de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC), Annick Lavoie, s'est indigné le chef parlementaire du parti, Joël Arseneau.

Les informations sont troublantes sur le portrait de la situation qu’on faisait dans les médias et ce qui se passait sur le terrain , a-t-il ajouté, en référence au fait que le premier ministre affirmait publiquement disposer d'assez d'équipement de protection individuel, alors que c'était faux.

« Ce qu’on essaie de découvrir, c’est : est-ce que le gouvernement savait vraiment? Et plus on creuse, plus on se rend compte qu’il savait. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas agi? C'est la question que tout le monde se pose. »