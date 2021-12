Il sera difficile de remplacer Scott Livingstone à la tête de la SHA, dit un expert

Les raisons du départ de Scott Livingstone sont inconnues. Il a mené la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan durant la pandémie et lors de la mise sur pied de l'organisme.

Son départ a été annoncé jeudi dernier. Le premier ministre Scott Moe en avait été informé une semaine auparavant, mais la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan a attendu que le conseil d’administration puisse nommer un PDGprésident-directeur général par intérim pour rendre la nouvelle publique. Le vice-président de l'infrastructure, de l'information et du soutien, Andrew Will a été désigné PDGprésident-directeur général intérimaire.

En dépit du salaire de 417 729 $ que Scott Livingstone obtenait selon le rapport annuel de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan pour l'année 2021, cet emploi sera difficile à combler, pense Steven Lewis, un analyste des politiques de santé.

Qualifiant d’ abrupt le départ du PDGprésident-directeur général , Steven Lewis croit que cette démission indique que tout n'est pas parfait à la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan et affirme que ce départ crée de l’ instabilité pour l'organisme.

Scott Livingstone n’a fourni aucun commentaire quant à son départ et n'a pas répondu aux demandes d'entrevues de CBC.

Du côté des politiciens

Le leader de l’opposition officielle, Ryan Meili, a demandé au premier ministre Scott Moe si Scott Livingstone avait quitté son poste parce que le gouvernement avait fait fi des conseils d'experts au sujet de mesures plus strictes.

Scott Moe n'a fourni aucun éclaircissement sur le départ de Scott Livingstone, mais il a indiqué qu'aucune interruption de service à la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan n'en résulterait.

La Saskatchewan n’a pas très bien géré la crise comparativement à d'autres provinces et ce n’est un secret pour personne , note Steven Lewis.

Personne n’ignore non plus qu'il y a eu des messages contradictoires par moments, entre ce que les experts ont dit, ce que Scott Livingstone a dit et ce que d'autres ont dit quant à ce qu'il fallait faire pour tenir la situation sous contrôle, et ce que le gouvernement était susceptible de faire.

Les messages de Scott Livingstone étaient parfois contraires à ceux du gouvernement, ajoute-t-il.

Selon Dan Florizone, l’ancien PDGprésident-directeur général de l'Autorité régionale de santé de Saskatoon et ancien sous-ministre de la Santé de la Saskatchewan, combler ce type de poste est difficile même en temps normal , et ce le sera encore davantage maintenant.

Dan Florizone dit que le nouveau PDGprésident-directeur général aura à s’attarder au problème de la rétention du personnel. Il devra s’occuper du retard des chirurgies et des autres procédures, et en même temps, il devra bâtir une vision pour le futur afin de s’assurer que le système de santé soit fort et robuste .

Avec les informations de Yasmine Ghania