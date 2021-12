COVID-19 : 928 nouveaux cas et 9 morts en Ontario

L'Ontario recense 928 nouveaux cas de COVID-19 et 9 morts mardi.

Un peu plus de 48 % des nouvelles infections touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés, souligne la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Il y a 163 cas de plus à Toronto, 84 dans la région de York, 68 dans la région de Simcoe Muskoka, 58 à Sudbury, 51 dans la région de Windsor-Essex, 50 à Hamilton, 48 dans la région de Peel, 48 à Ottawa et 41 dans la région de Kingston.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 975, comparativement à 794 il y a une semaine.

Il y a 21 cas confirmés du variant Omicron en Ontario, soit 8 de plus que la veille, selon le bilan officiel. Trois écoles de London ont été temporairement fermées pour des expositions potentielles à ce variant.

Hospitalisations

Il y a 340 hospitalisations, soit 203 de plus que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 165 (-3)

Nombre de patients sous respirateur : 95 (-6)

Le nombre de personnes présentement infectées est de 8479 (+40).

Vaccination

Près de 22 700 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province dimanche, alors que la campagne de vaccination des 5 à 11 ans bat son plein.

Chez les Ontariens de 12 ans et plus, 90,1 % ont reçu au moins une dose et 87,4 %, deux doses.

Cas dans les écoles

Il y a 345 infections de plus en milieu scolaire.

Nombre de cas touchant des élèves : 303

Nombre de cas chez le personnel : 35

À l'heure actuelle, 836 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit plus de 17,2 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Huit écoles sont fermées.

Dépistage

Un peu plus de 26 100 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 3,8 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 625 312 cas de COVID-19 et 10 036 décès.