Non, Québec ne recrute pas d’infirmières en Haïti

Sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, Pierre Côté ne s’en cache pas. Cet ancien candidat à la mairie de Trois-Rivières et « journaliste citoyen », tel qu’il se définit sur sa page Facebook, multiplie les vidéos pour souligner ses efforts de recrutement.

Je suis en Haïti [...] pour essayer de recruter 250 infirmières pour contribuer aux 4000 travailleurs de la santé que le gouvernement du Québec essaie de trouver de peine et de misère en faisant des missions partout à travers le monde. Haïti n’était pas sur la liste [des pays ciblés par Québec], je suis ici pour essayer de contribuer à ma façon , a-t-il par exemple clamé sur la plateforme TikTok, dans un clip visionné plus de 235 000 fois.

Le problème? Ni le gouvernement du Québec ni le gouvernement du Canada n’ont lancé de telles missions en Haïti.

Pierre Côté n’est pas et n’a jamais été mandaté par le MSSS pour faire du recrutement en Haïti. Le recrutement à l’international pour le réseau de la santé se fait par le biais de Recrutement Santé Québec, qui est le recruteur officiel du MSSS pour les professionnels de la santé et des services sociaux ayant obtenu un diplôme hors du Canada , martèle une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec.

Prenez garde aux arnaques , prévient de son côté l’ambassade du Canada en Haïti.

« Avis à tous les Haïtiennes et Haïtiens : veuillez noter que le Canada et le Québec ne recrutent pas d’infirmières/infirmiers en Haïti présentement. [...] Malheureusement, les offres d’emploi frauduleuses pour aller au Canada augmentent tous les jours. » — Une citation de Message de l’Ambassade du Canada en Haïti sur les réseaux sociaux

Nous avons été informés de la situation d’un individu qui dit recruter en Haïti pour le Québec. Nous évaluons actuellement cette situation , prévient de son côté le gouvernement du Québec.

« Nous n’approuvons évidemment pas de telles pratiques, qui peuvent donner de faux espoirs. » — Une citation de Marie-Claude Lacasse, porte-parole du MSSS

Aucun établissement de santé de la grande région de Montréal contacté par Radio-Canada ne nous a indiqué faire affaire avec Pierre Côté.

L'ambassade du Canada en Haïti, située à Port-au-Prince, demande aux résidents locaux de se méfier des arnaques. Photo : Radio-Canada

De l’activisme bénévolat

Entre-temps, Pierre Côté poursuit sa quête d'infirmières. Son objectif serait d'ailleurs atteint , indique-t-il, dans un courriel transmis à Radio-Canada, en évoquant la possible venue au Québec de 286 infirmières haïtiennes l’an prochain.

Joint par téléphone, le Trifluvien âgé de 53 ans convient n’avoir aucun mandat gouvernemental, un fait qu'il ne précise cependant pas dans ses sorties sur les réseaux sociaux.

C’est une initiative citoyenne, jure-t-il. Je le fais de manière personnelle.

« Il y a une crise au Québec. [...] J’ai fait mes recherches, j’ai pensé qu’il y avait un potentiel [en Haïti]. Le bouche-à-oreille a fait son travail, c’est devenu viral. » — Une citation de Pierre Côté

Il explique n’avoir demandé aucune commission ou rémunération. C’est de l’activisme bénévolat , détaille-t-il, en spécifiant avoir été blessé , surpris et étonné par les réactions gouvernementales.

Pierre Côté jure avoir dans ses mains une liste de presque 300 infirmières licenciées qu’il veut remettre au député de sa circonscription, Jean Boulet, également ministre du Travail et de l’Immigration.

À ses yeux, ces personnes n’auront aucun mal à trouver un emploi au Québec.

La FIQ reconnaît la licence du ministère de la Santé publique haïtienne parce qu'il y a déjà, depuis plusieurs années, des infirmières haïtiennes qui travaillent au Québec , avance-t-il.

Or, c'est inexact. La FIQ est un syndicat et le droit d’exercice relève de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). En outre, ce dernier précise sur son site qu'une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation doit impérativement être réalisée pour tous les diplômes obtenus d’un autre pays que le Canada ou la France .

Le cabinet de Jean Boulet nous a par ailleurs mentionné que toute demande de rencontre venant de Pierre Côté sera rejetée. Nous ne pouvons endosser [sa] démarche citoyenne , glisse la porte-parole du ministre Boulet.

Un consultant en communication proche du gouvernement haïtien Ce n’est pas la première fois que Pierre Côté fait parler de lui. Régulièrement, il contacte les médias québécois pour proposer des entrevues avec le gouvernement haïtien. Ce fut le cas par exemple en juillet, après l’assassinat de Jovenel Moïse. Il avait alors proposé à Radio-Canada de parler directement avec un des membres du gouvernement haïtien pour offrir à la population canadienne une couverture la plus équitable possible. Ex-conseiller en communication de Laurent Lamothe, premier ministre d'Haïti entre 2012 et 2014, et réalisateur de Loft Story, Pierre Côté dit gagner sa vie comme consultant . Il indique aussi être le fondateur de The radical transparency, qui se définit, sur Facebook, comme un cabinet de conseil . Cette page relaie d’ailleurs une fiche d’inscription pour les infirmières haïtiennes intéressées à travailler au Canada en 2022 . Or, cette entreprise n’est pas inscrite, à ce jour, au registre des entreprises du Québec.

Pierre Côté est actuellement en Haïti dans le but, affirme-t-il, de recruter des infirmières pour des établissements québécois. Photo : Twitter / Pierre Côté

Pas un arnaqueur , mais un citoyen cowboy

Pierre Côté assure pourtant ne pas être un arnaqueur . Il se définit comme un citoyen plutôt cowboy qui serait la propre victime de [son] style .

Ça doit déranger un paquet de fonctionnaires et bureaucrates. Ils ont l’air un peu fou. Le gars a trouvé 300 infirmières haïtiennes , se félicite-t-il, ajoutant que ne pas inclure Haïti dans ces missions de recrutement du gouvernement serait discriminatoire .

Pour quelles raisons Québec n’a pas lancé de missions en Haïti?

Le MSSS n’a pas répondu directement à cette question, mais dit respecter les protocoles internationaux en matière de recrutement et travailler en collaboration avec le ministère de l’Immigration pour établir les critères à considérer dans le choix des bassins de recrutement .

Au total, près de 4000 travailleurs de la santé, dont une grande majorité d'infirmières, sont recherchés par Québec. Les missions de recrutement se dérouleront notamment en France, en Belgique, au Maghreb, au Brésil ou encore au Liban.

Avec la collaboration de Daniel Boily