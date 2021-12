Compostage : Rouyn-Noranda fait l’acquisition de 2000 bacs bruns supplémentaires

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, souhaite demeurer à l'écoute des citoyens quant au déploiement de la collecte des matières compostables à d’autres endroits de la ville.

On a fait des projets pilotes en ruralité. Ça reste vraiment à préciser, car il y a des gens qui souhaitent garder leur compost. Tout ça, ce sont des réalités différentes, et puis on y va dans le respect de ce que les gens veulent , explique-t-elle.

En vigueur dans quelques quartiers du centre urbain et des environs depuis janvier 2020, la collecte des matières compostables se déroule comme souhaité, selon la mairesse.

On a la patrouille verte qui a fait un beau travail l’été passé, d’information, de sensibilisation et aussi de voir avec les gens comment ça se passait. Puis, c’est là qu’on a vu que ça se passait très bien. La qualité du compost recueilli, on me dit que c’est très bien , mentionne-t-elle.

La Ville se laisse encore quelques années pour étendre la collecte des matières compostables à l’ensemble du territoire de Rouyn-Noranda.

En 2020, 14 % des matières ont été détournées de l’enfouissement.