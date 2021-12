Ottawa investit pour la construction de logements abordables à Dartmouth

Après plus d’un an d’attente, l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse (AHANS) reçoit près 4 millions de dollars pour la construction d’une quarantaine de logements à Dartmouth.

Il y a plus d’un an, la municipalité régionale d’Halifax a vendu quatre terrains dans le quartier nord de Dartmouth à l’association pour 4 $. La valeur de ces terrains oscille plutôt autour de 2 millions $.

Le plan consiste à construire 44 logements abordables dédiés à des individus et à des familles à faibles revenus. Le coût des loyers ne peut pas être fixé avant la fin des travaux, mais le directeur général de l’association Jim Graham assure que la plupart des unités seront considérées comme très abordables.

« Le but c’est d’avoir un projet financièrement viable, qui accueille des gens aux revenus mixtes et qui est axé sur la famille. » — Une citation de Jim Graham, directeur général de l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse

Plus de la moitié des unités, qui seront des maisons en rangées sur le croissant True North, seraient offertes à 80 % du prix courant, selon lui. Un logement d'une chambre pourrait coûter 680 $, alors qu’un logement de quatre chambres pourrait coûter environ 1360 $ par mois, et ça inclut le chauffage et l'eau chaude. Des prix bien au-dessous de ce qui est offert dans la capitale.

Le projet à une valeur totale de près de 12 millions $ et jusqu’à récemment aucune institution financière n’était prête à permettre un emprunt pour permettre de démarrer la construction.

Finalement, c’est grâce au programme Initiative pour la création rapide de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logements que l'association a les fonds pour aller de l’avant.

Jim Graham est directeur général de l'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Steve Lawrence

La société du gouvernement fédéral a alloué 3,8 millions $ au projet de Dartmouth. C'est une bonne nouvelle pour Jim Graham, mais il ne peut pas s'empêcher de penser que ce serait plus simple et plus rapide si les organismes à but non lucratif avaient accès à des hypothèques offertes par le gouvernement provincial.

Si l'on pouvait avoir accès à un financement hypothécaire, à un taux légèrement inférieur fixe pendant 15 ans, ce serait énorme , pense-t-il. Et il n’est pas le seul à vouloir que la province fasse plus dans ce domaine.

Demande d'appui des gouvernements

Pauline MacIntosh est professeure au département de gestion communautaire de l'Université Saint-François Xavier. Elle dit que des organismes de partout en Nouvelle-Écosse ont parlé du défi d'accéder au financement lors de consultations plus tôt cette année. Au cours des neuf derniers mois, elle a recueilli des commentaires dans le cadre du projet Construire ensemble, un partenariat avec un organisme national à but non lucratif basé à Montréal, le centre de transformation du logement communautaire.

Pauline MacIntosh, professeure au département de gestion communautaire de l'Université Saint-François Xavier. Photo : gracieuseté de Pauline MacIntosh

Elle explique que beaucoup d’organisations qui souhaitent fournir plus de logements sont gérées par des bénévoles et qu'elles pourraient bénéficier du soutien et de l'expertise d'une association provinciale qui pourrait fournir des conseils pour les demandes de financement et collaborer avec le gouvernement.

« Cela demande beaucoup d'énergie. » — Une citation de Pauline MacIntosh , professeure au département de gestion communautaire de l'Université Saint-François Xavier

Nous ne pouvons pas compter entièrement sur les efforts des bénévoles pour porter le travail de ce secteur , dit-elle. Nous devons l'envisager de manière plus durable sur le long terme.

D’autres provinces, dont la Colombie-Britannique, offrent déjà ce genre de service. Pour l’instant, en Nouvelle-Écosse, au ministère des Affaires municipales et du Logement, la porte-parole Krista Higdon dit qu’un programme de prêt géré par la province est envisagé.