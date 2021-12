Saisie de perroquets gardés dans des conditions inadéquates à Sherbrooke

C’est la première fois que nous saisissons tant d’oiseaux exotiques à la fois , confirme la porte-parole de la Société protectrice des animaux (SPA) en Estrie, Marie-Pier Quirion.

Les 22 perroquets étaient gardés dans des conditions jugées inadéquates par la SPASociété protectrice des animaux .

Les perroquets étaient en danger. Il y avait absence de ventilation et de lumière naturelle. Les cages étaient trop petites et sales. Il y avait absence de nourriture adaptée et absence d’eau salubre dans plusieurs cages , signale la porte-parole de la SPASociété protectrice des animaux -Estrie.

Les inspecteurs de la SPASociété protectrice des animaux -Estrie considèrent que la santé tant physique que psychologique de ces oiseaux exotiques était compromise.

« C'est beaucoup d'oiseaux dans un même logement. Je n’ai pas le bilan précis de l’état de santé des animaux. Nous attendons le retour du vétérinaire concernant leur état de santé. » — Une citation de Marie-Pier Quirion, porte-parole SPA-Estrie

Ce sont des cacatoès, des gris d’Afrique, des youyous, des Aras et d’autres espèces exotiques qui ont été saisis chez le résident de la rue Larocque.

C’est un individu qui aimait beaucoup les perroquets. Il se disait comme unrescue, mais le fait d’en héberger plusieurs devenait problématique. L'individu a été arrêté. Il a été libéré avec promesses de comparaître , indique Mme Quirion.

Des accusations de négligence envers les animaux pour avoir omis de fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants pourraient être déposées contre lui.

Les perroquets se trouvent entre les mains des vétérinaires.