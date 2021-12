La période des Fêtes approche et les achats en ligne continuent d'avoir la cote auprès des consommateurs. Ces derniers ont des droits, autant pour les produits neufs que pour les achats d’occasion sur des plates-formes comme Marketplace.

Me Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire et juridique chez Option consommateur, précise que peu importe le pays où l’on achète notre produit en ligne, c’est la Loi québécoise de la protection du consommateur qui s’applique.

Le commerçant est donc dans l'obligation de transmettre à l'acheteur un contrat écrit avec la description de l'article, le prix, la devise et la date de livraison.

Me De Bellefeuille confirme que plusieurs consommateurs formulent des plaintes actuellement concernant les délais de livraison.

« Il y a beaucoup de problèmes de livraison pour les achats en ligne et chez les détaillants en raison de la pandémie. Il faut donc porter une attention à la date de livraison prévue sur le contrat, cela peut faciliter les choses si on doit annuler parce que le commerçant n’a pas respecté son délai. » — Une citation de Me Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire et juridique chez Option consommateur

Si le contrat ne respecte pas les règles, le client peut demander qu’il soit annulé ou s’adresser au tribunal pour obtenir un remboursement ou un dédommagement.

Attention aux achats d’occasion en ligne

Par ailleurs, plusieurs personnes font des achats d'occasion sur des plates-formes comme Marketplace.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) rapportait d'ailleurs récemment qu'un individu avait réussi à en frauder un autre à travers une annonce sur BlackMarket.

Ce dernier voulait avoir recours à une compagnie de transport. Il a fait des transferts bancaires au vendeur, mais il s'est finalement fait flouer, n'ayant jamais reçu le service.

Le Service de police de Sherbrooke SPS rappelle qu'il est préférable de faire une transaction en personne et en argent comptant.

De plus, la Loi de la protection du consommateur ne s'applique pas sur ce type d'achat, puisque ce n'est pas un commerçant qui fait la vente, selon Option consommateur.

Une personne bénéficie de celles du Code civil, mais elles n'ont pas le même cadre juridique.