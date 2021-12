La grève des professeurs de l’Université du Manitoba prend fin après plus d’un mois

Lundi soir, environ 70 % des membres de l’Association des professeurs de l’Université du Manitoba (UMFA) ont voté en faveur de la ratification de l’entente, selon un communiqué du syndicat représentant plus de 1200 professeurs, instructeurs et bibliothécaires de l’Université du Manitoba.

L' UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba et l'Université avaient conclu une entente de principe dimanche soir.

Le conseil exécutif de l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba recommandait à l’unanimité la ratification de l’entente.

Celle-ci priorise le recrutement et la rétention des membres du personnel à l’Université du Manitoba, et améliorera l’équité salariale pour les membres de l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba qui sont les moins bien payés et les plus précaires, indique le communiqué du syndicat.

Sur son site Internet, l'Université du Manitoba confirme la fin de la grève et le retour en classe. L'établissement dit que des informations plus détaillées sur les cours, les examens et les services offerts seront envoyées par courriel directement aux étudiants.

Les résultats finaux indiquent que 881 membres ont voté en faveur de l'entente et que 88 s’y sont opposés. Selon le syndicat, 969 des 1264 membres ont voté.