L’Alberta étudiera l’idée d’un programme d’approvisionnement sûr d’opioïdes

Il prévoit de déposer mardi à l'Assemblée législative une motion pour la création de ce comité spécial.

Je veux regarder les preuves objectives, à la fois celles qui sont en faveur et contre , a déclaré lundi Mike Ellis, le ministre adjoint à la Santé mentale et aux dépendances. Je veux que des preuves soient présentées à ce comité et j’ai hâte de voir ses conclusions.

Concernant les surdoses, l’Alberta est en voie de connaître son année la plus meurtrière jamais enregistrée. Entre janvier et août, 1026 Albertains sont décédés par empoisonnement aux drogues illicites.

Certains consommateurs décèdent pour avoir consommé, sans le savoir, des drogues coupées avec du fentanyl, du carfentanil et d’autres substances toxiques.

Réduction des méfaits

L'approvisionnement sûr fait partie de ce que l’on appelle les politiques de réduction des méfaits. La Colombie-Britannique a décidé d’en faire l’expérimentation.

Bien que certains experts affirment que la réduction des méfaits est essentielle pour lutter contre les surdoses, en Alberta le gouvernement conservateur est hostile à de telles mesures, comme les sites de consommation supervisée, préférant financer des places en traitement de la toxicomanie et augmenter leur nombre.

Samedi, lors d’une conférence de presse, le premier ministre Jason Kenney a souligné que son gouvernement allait financer au total 8000 nouvelles places, soit le double de ce qui avait été promis en 2019.

Il a aussi expliqué que le comité sur l’approvisionnement sûr rencontrera des experts médicaux, scientifiques, juridiques, mais aussi des personnes qui sont sorties de la dépendance. Jason Kenney dit vouloir une étude ouverte et publique , un débat plus équilibré sur cette question importante .

Malgré avoir exprimé ce souhait, il a aussi pris position sur la question. Il y a de plus en plus de pression pour rendre les drogues plus facilement accessibles aux personnes dépendantes. Nous ne pensons pas que faciliter les dépendances mortelles soit l’approche responsable la plus sécuritaire.

Lundi, le ministre Mike Ellis a lui aussi sous-entendu que le gouvernement ne penche pas en faveur de l'approvisionnement sûr. Il a notamment cité un médecin qui affirme que cet approvisionnement déclenchera une nouvelle crise, tout comme l’OxyContin a provoqué la crise des opioïdes actuelle.

De telles remarques inquiètent vraiment notre gouvernement, sans oublier les professionnels de la santé qui font valoir qu’il n’y a pas de preuve pour soutenir la distribution à grande échelle par le gouvernement de narcotiques tels que des opioïdes, de la cocaïne, de la méthamphétamine , a-t-il souligné.

Un comité bipartisan

Pour la chef de l'opposition officielle, Rachel Notley, la création d’un tel comité est une bonne idée, à condition que le gouvernement agisse de bonne foi.

Ce qui n’aide pas, c’est que le gouvernement conservateur laisse entendre que l'approvisionnement sûr est un moyen néfaste de tout simplement distribuer au hasard des drogues aux Albertains , a-t-elle fait remarquer.

La motion qui sera déposée mardi à l’Assemblée propose le député conservateur de Calgary-Klein, Jeremy Nixon, comme président du comité et Tracy Allard, la députée conservatrice de Grande Prairie, comme vice-présidente.

Le comité sera composé de six députés conservateurs et de quatre députés néo-démocrates, dont Lori Sigurdson, porte-parole de l'opposition néo-démocrate en matière de santé mentale et de toxicomanie.

D’après la motion, le comité devra remettre un rapport avec ses recommandations d'ici à la fin du mois d'avril.

D'après les informations de Michelle Bellefontaine