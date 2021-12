Suicides: un membre du conseil de bande de Lac La ronge sonne l’alarme

David Bernatchez était à l’Assemblée législative, mardi, pour demander au gouvernement d’agir en matière de prévention du suicide.

« Nous entendons beaucoup parler de cette réconciliation de la part de ce gouvernement. Mais nous ne voyons aucune action de réconciliation. Nous ne voyons aucune action à venir en matière de prévention du suicide. » — Une citation de David Bernatchez, membre du conseil de bande de Lac La Ronge

La perte d’emplois, le manque d’activités parascolaires et l’apprentissage en ligne seraient des facteurs ayant contribué aux surdoses et à la détresse des jeunes du Nord.

Entraîneur de hockey et de golf, M. Bernatchez tente de garder les jeunes loin des drogues et de l’alcool en les occupant avec des activités.

Il admet que la formation en santé mentale et en prévention du suicide est plus que nécessaire, et ce même pour lui-même.

M. Bernatchez a invité le ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Saskatchewan, Everett Hindley, à visiter sa communauté pour constater l’état des lieux et ensuite agir.

Le nouveau rapport de la protectrice des enfants met en évidence des écarts de réussite scolaire, non seulement entre les garçons autochtones et les garçons non-autochtones, mais aussi entre les garçons autochtoneset les filles autochtones. Photo : Shutterstock / chairoij

Un programme d’aide méconnu par la communauté

David Bernatchez déplore le fait que sa communauté ne soit pas familière avec le plan de prévention de suicide de la province, intitulé The Pillars of Life.

Ces piliers comprennent les soutiens spécialisés, la formation, la sensibilisation et la recherche.

J'ai entendu le ministre parler de Pillars of Life. Et nous voulons voir comment nous pouvons collaborer. Venez nous rencontrer. Venez dans notre réserve, venez dans nos communautés. N'ayez pas peur de venir... voyons comment nous pouvons aider les gens , implore David Bernatchez.

Doyle Vermette, porte-parole de l'opposition, demande à la province d'agir face à la crise de suicide dans les communautés du Nord. Photo : Radio-Canada

Le porte-parole de l'opposition en matière de santé mentale et de toxicomanie, Doyle Vermette, a fait écho aux pensées de Bernatchez sur le plan The Pillars of Life.

Je n'ai entendu personne parler de Pillars of Life chez moi, où j'ai entendu des familles et les ai vues souffrir [...]. [La province] a adopté une loi. Je vais les tenir responsables , a déclaré M. Vermette.

Le Ministre de la santé mentale et en prévention du suicide Everett Hindley lors de l'Assemblée législative de la Saskatchewan au sujet de la crise de suicide dans les communautés du Nord. Photo : Radio-Canada

Lundi, le ministre Hindley a soutenu que les progrès en matière de prévention du suicide ont été réalisés, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire.

M. Hindley a souligné qu'un million de dollars supplémentaires ont été octroyés pour le programme Pillars of Life. Il a également déclaré que des dépenses additionnelles pourraient être prévues dans le prochain budget provincial.

Nous avons investi des sommes record dans les programmes de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie cette année. Mais nous savons qu'il y a des défis à relever en plus de ceux-là , a déclaré M. Hindley.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances admet que le manque d’accès aux services des communautés du Nord est un problème.

Selon lui, la pandémie a intensifié la situation, car les services de soins de santé mentale ont subi des délais ou des interruptions considérables.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti