Plus de baleines noires sont aperçues près de Terre-Neuve

Il est encore relativement rare d’apercevoir des baleines noires au nord de Terre-Neuve, mais le nombre de signalements augmente, selon le ministère des Pêches et des Océans.

Un scientifique du ministère basé à Saint-Jean, Jack Lawson, dit soupçonner que ces baleines étaient présentes dans ces eaux auparavant et qu’elles n’ont tout simplement pas été remarquées. Il est aussi possible qu’elles aient été prises par erreur pour des baleines à bosse, une espèce plus courante.

La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce protégée et en voie de disparition. On estime qu’il n'en reste qu'environ 330 dans le monde.

Elles parcourent parfois de très longues distances pour trouver leur nourriture. Par exemple, un mâle surnommé Mogul qui a été signalé près de Terre-Neuve en 2019 a aussi été aperçu près de la France, de l’Islande, du Groenland et de la côte est des États-Unis, indique M. Lawson.

Plus de surveillance près de Terre-Neuve

Des baleines noires ont été aperçues près de Baie Verte, Twillingate et Bonavista en novembre. Une autre a été signalée près de la côte est de la péninsule d’Avalon.

Les autorités ont donc augmenté leurs activités de surveillance aérienne et leur emploi de dispositifs acoustiques et de drones sous-marins pour suivre les déplacements de ces mammifères marins, explique Jack Lawson.

Leur présence dans les eaux terre-neuvienne est toutefois encore plutôt rare, dit-il.

Il y a quelques années, les baleines noires ont quitté leur aire d’alimentation habituelle, qui était la baie de Fundy, pour fréquenter plutôt le sud du golfe du Saint-Laurent. Les autorités fédérales ferment temporairement des secteurs de pêche et imposent une vitesse réduite aux navires lorsqu’elles sont présentes afin de réduire les risques pour elles.

La présence de baleines noires dans les environs de Terre-Neuve n’entraîne aucune conséquence sur les industries marines pour le moment, mais cela pourrait devenir un défi si leur nombre augmente comme c’est le cas dans le sud du golfe, explique M. Lawson.

Il est encore trop tôt pour déterminer si les baleines noires se déplacent plus au nord de façon permanente. Il dit espérer qu’elles demeurent à un seul endroit où les autorités peuvent s'efforcer de les protéger.